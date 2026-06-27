Його результати потрібні для того, аби стати студентом університету у нашій державі. Чи можна подати результати європейських іспитів для вступу, розповідає 24 Канал.

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Чи зараховують європейські іспити замість НМТ у 2026 році?

Матура

На початку вересня 2025 року Міністерство освіти і науки України запровадило додатковий вступ до вишів для тих українців, які закінчили школу чи коледж в Польщі. Але для цього треба було мати результати матури. Це стандартизований випускний іспит у Польщі після завершення повної середньої освіти.

Подати заяву можна було, якщо у рік вступу абітурієнт склав щонайменше чотири предмети матурального іспиту. Серед них обов'язково – польська мова та математика та ще два предмети на вибір. Подати заяву можна було через заклади освіти – навіть дистанційно.

Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що після зміни умов вступу іноземців до польських університетів відомство запропонувало українцям альтернативу – без втрати часу та можливостей.

Переведення результатів матурального іспиту до шкали 100 – 200 здійснюють відповідно до таблиць.

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Іспити інших європейських країн

У кінці березня цього року МОН України поінформувало, що українські підлітки, які здобували освіту у Європі, тепер зможуть вступити до українських ЗВО.

Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров заявив, що вступити можна за результатами іспитів іноземних шкіл.

Посадовець уточнив, що є ще два дуже специфічних види екзаменів, які прирівнюють до іспитів у вишах.

З цього року з'являється можливість вступати до ЗВО за результатами оцінювання випускних іспитів середньої школи у країнах Європи. Це вперше, це відповідь Міністерства на запит, що велика кількість молоді віддала перевагу очній освіті,

– повідомив він.

І додав, що другий іспит – це оцінки річного оцінювання з української мови та історії України для мешканців ТОТ, які складають в освітніх центрах "Крим – Україна" та "Донбас – Україна".