На науку в Украине выделили более 3 миллиардов гривен: на что направят средства
- Кабмин Украины выделил более 3 миллиарда гривен на финансирование науки.
- Больше всего средств получат научные учреждения в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Сумах.
Кабмин Украины выделил более 3 миллиардов гривен на сферу науки в нашем государстве. В частности, на финансирование научных учреждений и исследований вузов.
Средства направляют по трем основным направлениям. Об этом в своем телеграмм-канале сообщила глава Кабмина Юлия Свириденко.
На что направят средства?
Речь идет о таких направлениях: стимулирование научных и научно-педагогических работников, развитие исследовательской инфраструктуры и современное оборудование и институциональное развитие.
По словам премьера, основной критерий – результативность. Объем средств определяют по итогам государственной аттестации.
По результатам государственной аттестации 246 ведущих научных учреждений и высших учебных заведений получат базовое финансирование. Более 50 тысяч ученых впервые будут иметь дополнительную надбавку к заработной плате, как признание результатов работы их учреждений,
– сообщила Свириденко.
Больше всего средств получат учреждения и ЗВО в ключевых научных центрах страны – Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Сумах. Там сосредоточена значительная часть исследовательской инфраструктуры и научных коллективов.
Что говорят в МОН?
Глава МОН Оксен Лисовой в своем телеграмм-канале сообщил, что это решение меняет подход государства к финансированию науки. И добавил, что уже подписал приказ о распределении средств для финансирования научной и научно-технической деятельности ЗВО и НУ, которые показали лучшие результаты госаттестации.
Средства распределят так:
1 921,2 миллиона гривен – на стимулирование научных и научно-педагогических работников;
638,1 миллиона гривен – на развитие исследовательской инфраструктуры и современного оборудования;
530,8 миллиона гривен – на институциональное развитие научных учреждений и высших учебных заведений.
По словам чиновника, финансирование Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины растет на 35,8 миллиона гривен, Института сцинтилляционных материалов НАН Украины – на 16,9 миллиона гривен, Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" – еще на 100 миллионов гривен.
Это дает возможность повысить оплату труда ученых и усиливать исследовательские команды,
– сообщил министр.
Какие еще изменения в сфере науки произойдут?
- В украинские вузы будут привлекать иностранных преподавателей, ученых и экспертов.
- Правительство нашего государства уже одобрило соответствующий механизм.
- Отбор будет происходить согласно конкретным запросам университетов и научных учреждений.