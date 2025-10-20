Министерство образования и науки Украины продолжает финансировать университеты по формульному принципу, ориентируясь на показатели эффективности. Цель – сделать систему сбалансированной.

То есть, чтобы заведения, которые работают в сложных, прифронтовых условиях, чувствовали поддержку государства. Об этом в интервью Еспресо рассказал заместитель главы МОН Николай Трофименко, отмечает 24 Канал.

Какая система финансирования вузов?

Чиновник уточнил, что вышеупомянутые вузы сейчас получают дополнительный коэффициент к базовому финансированию. В то же время остается важной вариативная часть, то есть показатели эффективности, международное сотрудничество, привлечение внебюджетных средств и тому подобное.

Отдельный и очень важный вопрос – кадровый. Многие наши преподаватели и ученые были вынуждены выехать за границу из-за войны. Мы стремимся сохранить с ними связь, привлекать их к проектам и стажировкам, чтобы они оставались частью украинских университетов и, когда позволят условия безопасности, вернулись домой,

– сообщил заместитель Лисового.

И уточнил: если человек находится на стажировке, то он может оставаться сотрудником украинского ЗВО, это вполне соответствует законодательству.

Что говорят в МОН о новых кампусах?

Чиновник также рассказал, что МОН совместно со Всемирным банком работает над проектом по созданию 10 новых кампусов по всей Украине.

Мы надеемся, что доноры поддержат инициативу. Такие кампусы должны стать не только образовательными центрами, но и точками развития для городов и регионов,

– уточнил Трофименко.

Он отметил, что проект находится на стадии переговоров, поэтому конкретные локации не разглашают. Но говорится о 10 кампусах в разных регионах Украины.

Он также привел пример трансформации вуза – Луцкий национальный технический университет. За четыре года вуз увеличил количество студентов втрое.

Они создали современную университетскую среду: с парками, лабораториями, коворкингами. Это мотивирует абитуриентов оставаться в Украине, потому что комфортные условия обучения имеют большое значение,

– резюмировал чиновник.