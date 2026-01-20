Не "форточка": как правильно назвать часть окна, которую мы открываем для проветривания
- Слово "форточка" происходит от немецкого слова Pförtchen и не является нормативным в украинском языке; вместо этого следует использовать "кватирка".
- "Форточка" имеет немецкие корни от Querteil и означает окно в окне, которое можно открывать для проветривания помещения.
Заимствованные слова в некоторых славянских языках приживаются из одного языка, а в других – из другого, приобретя свое звучание. И эти слова заняли свое место в словарях.
Как правильно на украинском назвать "форточку", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения тренера по речи Вики Хмельницкой.
Как переводится слово "форточка"?
Эту часть окна называют ошибочно россиянизмом – форточка. Однако, в украинских словарях нет такого слова.
Слово "форточка" происходит от немецкого слова – Pförtchen, "дверца", а также имеет параллели в польских forta, fórtka – "ворота". Оно прижилось в русском языке, но не принадлежит к нормативной украинской лексике.
Правильно на украинском языке вместо "форточка" следует употреблять слово – "кватирка". Именно это слово фиксируют украинские словари и языковеды. "Форточка" тоже имеет немецкие корни – от Querteil – "перегородка, часть".
Quartíer еще может означать:
- четвёртая часть;
- фаза луны;
- мера жидкости;
- городской квартал;
- военный лагерь;
- жилье.
Что такое "форточка"?
Это оконное стекло в окне, вставленное в раму, которое можно открывать для проветривания помещения. А еще так ласково называют маленькую квартиру.
Вика Хмельницкая и другие специалисты объясняют, что "кватирка" является удельным словом, устоявшимся в украинской традиции.
В речи существует и выражение – "закрой форточку", его можно считать грубым или оскорбительным и означает – замолчи или закрой рот.
В быту важно обращать внимание на такие "мелкие" слова, ведь именно они формируют чистоту речи и нашу языковую идентичность. Говорите на украинском!