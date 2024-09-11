И снова скандал: в учебнике "Защита Отечества" нашли фото российских военных
Источник:5 Канал
В Украине снова разгорелся скандал относительно новых школьных учебников. На этот раз нашли изображения российских военных в пособии "Защита Отечества".
По этой книге должны учиться ученики 10 классов. Фото оккупантов в ней подписали как "Современная экипировка солдата ВСУ".
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В МОН обвиняют издательство
Российскую экипировку в учебнике узнали школьники одной из киевских школ.
Они его листали-гортали и наталкиваются на вот такую вот картинку российских военных. Оно может на первый взгляд показаться – камуфляж да и камуфляж. Но мы знаем уже хорошо, что такое российский камуфляж и что такое украинский. И ребята десятиклассники сразу обратили на это внимание,
– рассказала мама одного из десятиклассников.
Военнослужащий ВСУ Алексей "Годзилла" Годзенко рассказал, что на помещенной в учебнике фотографии россияне одеты в бронежилет и каску из комплекта "Ратник". Также они держат в руках автомат АК 107-й модели, которых раньше в Украине не было, и российскую винтовку "Орсис" Т 5000.
Директор одной из киевских школ заявил, что не получал указания от Министерства образования и науки Украины не выдавать ученикам эти учебники, к тому же заменить их пока нечем.
Ну, извините, я не нахожу в этой книге такой ссылки, что учебник уже нельзя выдавать.
И, кстати, если было бы это так, то, я думаю, Министерство образования направило бы соответствующие письма и указало о запрете,
– сказал он.
Между тем в МОН обвиняют издательство. Там говорят, что Институт модернизации содержания образования проверяет только текст учебников, а иллюстрации издатели подбирают самостоятельно.