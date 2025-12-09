Анна или Ганна: есть ли разница между этими именами

В украинском языке заимствованные имена приобретают свое неповторимое звучание. Хотя никто не запрещает называть ребенка на языке оригинала.

Какое происхождение имеет имя Анна и откуда взялось имя Анна, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда Адама Диденко.

Правильно говорить Ганна или Анна?

В десятку самых популярных имен, в течение последних нескольких лет, принадлежит имя Анна. И раньше это имя было не менее популярным. Поэтому с именем Анна вы можете встретить и девочку, и бабушку.

Имя Анна происходит от древнееврейского – Ханна и означает "благодать", "милость". А распространилось оно в славянском мире с распространением христианства, через греческую традицию. В Библии Анна – мать Пресвятой Богородицы, бабушка Иисуса Христа.

В Украине имя стало популярным со времен христианизации Руси, когда князь Владимир взял в жены Анну – византийскую принцессу.

В украинском языке существует два варианта имени – Ганна и Анна и оба из них – правильные. И конечно что даже такое короткое имя имеет ласкательные варианты:

Аня,

Анечка,

Анница,

Анка,

Анця,

Анюта,

Анничка,

Аннуся.

А еще допустимы варианты – Нюта, Нютонька, Нюточка, Нуся, Нусенька, Нусечка, Нусуня, Нуця, Нуценька, Нуцечка.

А вот форма имени – Ганна, ближе всего к языку оригинала – Ḥannāh. Написание через букву "Г" присуще не только украинскому языку. Такой вариант присутствует в польском и белорусском языках – Анна, также в чешском – Гана, но с одной буквой "н", как рассказывает Александр Авраменко.

А ласкательные варианты, хоть и похожи, но имеют свое особое звучание:

Ганнуся

Ганнуська

Ганнусенька

Ганнусечка

Ганнушка

Ганночка

Ганнусьонька

Ганнусечка

Ганюня

Ганюсенька.

Формы обоих имен, которые заканчиваются на -уська, -онька, -ечка добавляют теплоты: Г/Аннуська, Г/Анюнька, Г/Аннусечка. Впрочем заметьте, что варианты – Анюша, Нюша, Нюра, Анечка, для украинского языка не присущи – это калька с русского, как и в именах Маша, Даша, Наташа Наташа, Любаша и других.

И конечно, что от варианта написания имени в украинских документах, зависит латинская транслитерация – Anna и Hanna.

А еще от этого имени происходят другие, уже самостоятельные, имена – Анели, Анеля, Аннели, Аннет, Аннетта, Анита, Анника, Ануш (армянская традиция).

Имея столько вариантов, к барышням с такими именами можно обращаться каждый день по-другому. А еще День ангела Анны празднуют дважды в год – 9 декабря и 25 июля.