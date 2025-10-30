Гарбуз или тыква – как назвать овощ и что означает "тыква" в украинском языке

Часто для этого овоща используют россиянизм. Не подозревая, что в украинском языке это слово обозначает другое.

Почему не стоит называть гарбуз тыквой и что означает "тиква" в украинском языке, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Мова – ДНК нації".

Смотрите также "Лютувальник" можно найти у многих мужчин в гараже, но мало кто знает, что это за устройство

Как правильно назвать овощ на украинском языке?

Главным овощем осени, из которого можно приготовить множество блюд – и соленых, и сладких, является гарбуз. Впрочем, часто мы слышим название – тыква, и даже иногда на ценниках. Так какое название правильное?

В украинском языке для обозначения этого овоща используют слово – гарбуз. Оно закреплено в словарях и является литературной нормой. Слово "тгарбуз" имеет тюркские корни, а в персидском языке означало "ослиный огурец".

Интересно! Знаете, что тыква – не овощ. С ботанической точки зрения – это фрукт. Плоды развиваются из частей цветка, окружающих завязь, что классифицирует их как фрукты.

Знаете, что на украинском "тиква" – это не гарбуз?

А слово "тиква" – это калька с русского "тыква". Оно не является нормативным в украинском языке для обозначения овоща. Хотя иногда его можно услышать в быту, особенно в приграничных регионах.

Впрочем, в украинском языке есть слово "тиква", как рассказывает "Словарь.UA", но им обозначают:

Растение семейства тыквенных – Lagenaria, имеющее удлиненную грушевидную форму, с очень твердой кожурой. Сосуд для воды, который изготавливают из этого растения. Черепной сосуд, подобный кувшину с очень узким горлом, в котором носят или держат воду, вино и тому подобное.

Есть и региональные варианты и народные названия овоща, и даже карту тыквенных названий, которую создал ресурс Давай займемося текстом:

кабак,

диня

таракуца,

ханька,

горгопка,

тиквач,

буштан.

Гарбузина, гарбузок, гарбузяка, гарбузєта – ласкательные или уменьшительные формы.

"Тыквенная" карта Украины / фейсбук "Давайте займемся текстом"

Кроме того, тыква – не просто овощ, а культурный символ, герой традиций и языковой идентичности. Именно тыква – это тот оранжевый красавец, что украшает осенние праздники, в частности Хэллоуин, и из которой варят кашу, пекут пироги и делают фонарики.

В украинском языке есть понятие "родичі гарбузові", слышали о нем? О нем 24 Канал писал ранее.

В народных обрядах тыква имела символическое значение. Ее дарили парню, которого девушка не хотела брать в мужья – отсюда выражение "дать тыкву", а сезон свадеб традиционно был осенью. А на Сочельник тыквенная каша была частью постного стола – как символ достатка.

Вот такой яркий, интересный и вкусный – ГАРБУЗ!