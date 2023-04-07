Возможность слушать и современные технологии: где искать "учебник мечты" для ребенка

Без правильного учебника усвоить какой-либо предмет очень сложно. Изучать что-то новое – это всегда приключение, но интересным оно становится только тогда, когда учащиеся получают желаемый результат.

Когда мы говорим об образовании, немаловажную роль играет то, как дети будут знакомиться с материалом. Обычно основным источником знаний для школьников являются учебники, поэтому необходимо, чтобы они были не только современными, но и давали возможность учиться в любых условиях.

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"Учебник мечты"

Издательская корпорация "Ранок" создала особый учебник, который позволит детям легко усваивать материал с помощью учителя, но и работать с ним самостоятельно. Это возможно благодаря тому, что в учебнике уже есть начитанный текст, который учащийся может прослушать, когда это ему удобно или нужно. Особенно это актуально во время дистанционного обучения и отсутствия электроэнергии.

Традиционные методы обучения уже не столь эффективны​ / Фото Pexels

Еще одним из преимуществ учебника, по словам его создателей, является соответствие современным тенденциям, в частности – использование социальных сетей. Вместо того чтобы бороться с ними, авторы учат детей эффективно их использовать для собственных целей и развития.

Новые учебники созданы для всех предметов из школьной программы. Благодаря QR-кодам детям будут доступны видео, интерактивные тесты и обучающие игры. Образовательный процесс через фильмы, анимации, игры, 3D-моделирование – это мечта любого ученика.

Учебники нового поколения должны не только знакомить учеников с окружающим миром, но быть интерактивными и учить детей с ним взаимодействовать. Учебники от "Ранок" ставили перед собой именно такую цель, ведь качественное образование для детей – это хороший шаг в будущее.