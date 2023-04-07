Коли ми говоримо про освіту, важливу роль відіграє те, як діти будуть знайомитися з матеріалом. Зазвичай основним джерелом знань для школярів є підручники, тому вкрай необхідно, аби вони були не лише сучасними, а й давали можливість навчатися у будь-яких умовах.

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"Підручник мрії"

Видавнича корпорація "Ранок" створила особливий підручник, який не лише дозволить дітям легко засвоювати матеріал з допомогою вчителя, а й працювати з ним самостійно. Це можливо завдяки тому, що у підручнику вже є начитаний текст, який учень може прослухати тоді, коли це йому зручно або потрібно. Особливо це актуально під час дистанційного навчання та відсутності електроенергії.

Традиційні методи навчання вже не такі ефективні / Фото Pexels

Ще однією з переваг підручника за словами його творців є відповідність сучасним тенденціям, зокрема – використання соціальних мереж. Замість того, аби боротися з ними, автори навчають дітей ефективно їх використовувати для власних цілей та розвитку.

Новітні підручники створені для абсолютно усіх предметів зі шкільної програми. Завдяки QR-кодам дітям будуть доступні відео, інтерактивні тести та навчальні ігри. Освітній процес через фільми, анімації, ігри, 3D-моделювання – це мрія будь-якого учня.

Підручники нового покоління мають не лише знайомити учнів з навколишнім світом, а й бути інтерактивними та вчити дітей з ним взаємодіяти. Підручники від "Ранку" ставили перед собою саме таку мету, адже якісна освіта для дітей – це гарний крок у майбутнє.