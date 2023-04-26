Украинское образование в Польше: в каких городах школьники могут учиться на украинском

Сейчас из-за войны российских оккупантов против Украины в Польше проживает более 500 тысяч украинских детей, большинство – школьники. Статистика говорит, что 200 тысяч детей уже пошли в польские школы, но у них также есть возможность получить украинское образование.

Польша делает много важных шагов для того, чтобы интегрировать наших детей в образовательный процесс и не дать им выпасть из учебного режима. К примеру, на предметах по точным наукам украинским детям позволяют пользоваться нашими учебниками.

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Также в Польше функционируют школы, где есть возможность учиться на украинском языке, а иногда даже получать образование по программе украинского министерства образования.

Школа Материнка им. Д. Павлычко

Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск, Люблин, Познань, Лодзь, Катовице, Зеленая Гура

Школа работает с 2017 года, здесь можно учиться по украинской образовательной программе. На сайте школы есть вся необходимая информация, где родители могут узнать, как записаться в школу и что для этого нужно.

Первая украинская школа в Польше

Варшава, Краков, Вроцлав

Социально-образовательный проект запустили в марте 2022 года, инициатор – фонд Несокрушимая Украина. Цель проекта – создать в Польше школы для детей и организовать полноценный учебный процесс.

Комплекс общеобразовательных школ №2 им. Маркияна Шашкевича

Перемышль

Сюда входят общеобразовательный лицей №3 и начальная школа №17 в городе Перемышль. Доступно обучение на польском и украинском языках. По программе количество часов на изучение польского и украинского одинаково, также можно ходить на занятия по истории и географии Украины.

В национальном рейтинге средних школ это учебное заведение занимает 8 место.

Комплекс школ с украинским языком обучения

Гурово-Иловецкое

В комплекс учебного заведения входят начальная школа и лицей. Поддержание украинских традиций – одно из основных направлений деятельности.

Комплекс общеобразовательных школ им. Тараса Шевченко

Белый Бор

Школу открыли еще в 1990 году. Обучение проводится на украинском и польском, также дети изучают английский и немецкий.

Начальная школа №8 им. Леси Украинки

Бартошицы

Сейчас в школе учится 15 украинцев, есть по 10 свободных мест в садике и первом классе.