Польща робить багато важливих кроків для того, аби інтегрувати наших дітей в освітній процес не та дати їм випасти з навчального режиму. Наприклад, на предметах з точних наук українським дітям дозволяють користуватися нашими підручниками.

До теми Як МОН повертатиме українських учнів з-за кордону і чи зарахують їм оцінки зі всіх предметів

Також у Польщі функціонують школи, де є можливість навчатися українською мовою, а подекуди навіть здобувати освіту за програмою українського міністерства освіти.

Школа Материнка ім. Д. Павличка

Варшава, Краків, Вроцлав, Гданськ, Люблін, Познань, Лодзь, Катовіце, Зелена Гура

Школа працює з 2017 року, тут можна навчатися за українською освітньою програмою. На сайті школи є уся необхідна інформація, в якій батьки можуть дізнатися, як записатися до школи та що для цього потрібно.

Перша українська школа у Польщі

Варшава, Краків, Вроцлав

Соціально-освітній проєкт запустили у березні 2022 року, ініціатор – фундація Незламна Україна. Мета проєкту – створити у Польщі школи для українських дітей та організувати повноцінний навчальний процес.

Комплекс загальноосвітніх шкіл № 2 ім. Маркіяна Шашкевича

Перемишль

Сюди входять загальноосвітній ліцей № 3 та початкова школа № 17 у місті Перемишль. Доступне навчання польською та українською мовами. За програмою кількість годин на вивчення польської та української однакова, також додатково можна ходити на заняття з історії та географії України.

У національному рейтингу середніх шкіл цей навчальний заклад посідає 8 місце.

Комплекс шкіл з українською мовою навчання

Гурово-Ілавецьке

До комплексу навчального закладу входять початкова школа та ліцей. Підтримання українських традицій – один з основних напрямів діяльності.

Комплекс загальноосвітніх шкіл ім. Тараса Шевченка

Білий Бір

Школу відкрили ще у 1990 році. Навчання проводиться українською та польською, також діти вивчають англійську та німецьку.

Початкова школа № 8 ім. Лесі Українки

Бартошиці

Зараз у школі навчається 15 українців, також є по 10 вільних місць у садочку та першому класі.