Книги, которые очаруют детей на Хэллоуин: там добрые привидения и шумные монстрики

В ночь на 1 ноября все ценители мистики будут праздновать Хэллоуин или День всех святых. Если вы не хотите отмечать этот праздник в громкой компании, но хотите почувствовать его атмосферу, можете погрузиться в мистику благодаря книгам.

Хотя этот праздник посетил Украину из-за границы и его празднуют не все, многим детям он очень нравится. Какие же книги посоветовать детям, где живут хорошие привидения, шумные монстрики и маленькие домовые, читайте в материале 24 канала.

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Какие книги детям читать на Хэллоуин

Если ваш ребенок надел праздничный костюм и приготовил конфеты, ему точно понравятся эти книги о веселых или жутких персонажах.

"Приключение на Хэллоуин" – Андрей Кокотюха

В этой книге – невероятные приключения двух восьмиклассников – Максима Билана и Дениса Черненко. Они почти не здоровались, а потом стали друзьями. Сообразительность и верность Максима помогли Денису избавиться от несправедливого обвинения в ограблении. А в следующий раз Денис помог друзьям избежать неприятностей на Хэллоуин.

"Азбука монстров" – Мария Жученко

Если ваш малыш не хочет учиться, предложите ему поиграть с веселыми монстриками. Он и не заметит, как изучит все буквы и цифры с "Азбукой монстров".

"Груффало" – Джулия Дональдсон

Груффало – это лесное чудовище. Огромное, лохматое, с пастью, полной зубов и ядовитой бородавкой на носу. Однажды его придумал маленький мышонок, который боялся гулять по лесу. И вдруг оказалось, что Груффало существует на самом деле. Никто не знает, откуда он взялся и чем занимается. Но в последней книге у него появилась маленькая дочь.

"Шмяк: сладости или напасти" – Роб Скоттон

В школе у котенка Шмяк все празднуют Хэллоуин: уже сделали фонарики из тыквы и готовы слушать историю мисс Пухлисс о привидениях. Однако нужно придумать самый страшный костюм, чтобы выиграть главный приз. Шмяк считает, что костюм ведьмского кота будет очень удачным. У кого будет лучший наряд и как он выглядит, прочтете в этой веселой книге.

"Маленькая ведьма" – Отфрид Пройслер

Этот немецкий писатель приготовил для малышей истории о маленьком Водяном, любителе путешествий и приключений. А также Ведьме, сумевшей доказать своим сестрам, что зло не всесильно. Есть здесь и Призрак, который любит резвиться и с ним очень легко подружиться. В общем, все герои этих сказок добрые и учат этому других. А сами книги полны юмора и странных миров.

"Атлас монстров и привидений" – Федерика Магрин

Этот атлас повествует о разнообразных чудовищах. Здесь даже указаны точные места, где видели монстров. Также перечисляют их основные свойства и подсказывают, как победить. В этой книге можно узнать и об известных привидениях, водяных и мифических монстрах.

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"Коралина" – Нил Гейман

Коралина и ее семья переезжают из уютной квартиры в страшный и старый дом на краю города. Если бы родители девочки не решили покинуть любимый город, страшных и опасных событий можно было бы избежать. Удастся ли Коралине выйти из тайной двери невредимой? Выберется ли она из ловушки? Об этом вы узнаете в этой мистической книге.

"Марина" – Карлос Руис Сафон

Это роман о потерях и находках. Однажды весенним днем на вокзале в Барселоне находят Оскара, внезапно исчезнувшего парня. Все родные, знакомые и преподаватели почти отчаялись его найти. Причина исчезновения – встреча с таинственной Мариной. И Оскар расскажет почему.