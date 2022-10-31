Хоча це свято завітало в Україну з-за кордону і його святкують не усі, багатьом дітям воно дуже до вподоби. Які ж книги порадити дітям, де живуть добрі привиди, галасливі монстрики і маленькі домовики, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Які книги дітям читати на Геловін

Якщо ваша дитина одягнула святковий костюм і приготувала цукерки, їй точно сподобаються ці книги про веселих або ж моторошних персонажів.

"Пригода на Геловін" – Андрій Кокотюха

У цій книзі - надзвичайні пригоди двох восьмикласників – Максима Білана і Дениса Черненка. Вони майже не віталися, а згодом стали друзями. Кмітливість та вірність Максима допомогли Денису позбутися несправедливого звинувачення у пограбуванні. А наступного разу вже Денис допоміг друзям уникнути неприємностей на Геловін.

"Абетка монстрів" – Марія Жученко

Якщо ваш малюк не хоче вчитися, запропонуйте йому погратися з веселими монстриками. Він і не помітить, як вивчить усі букви й цифри з "Абеткою монстрів".

"Груффало" – Джулія Дональдсон

Груффало - це лісове чудовисько. Величезне, кошлате, з пащею, повною зубів і отруйною бородавкою на носі. Одного разу його вигадало маленьке мишеня, яке боялося гуляти лісом. І раптом виявилося, що Груффало існує насправді. Ніхто не знає, звідки він взявся і чим займається. Але в останній книжці у нього з'явилася маленька донька.

"Шмяк: солодощі або напасті" – Роб Скоттон

У школі у кошеняти Шмяк усі святкують Хелловін: вже зробили ліхтарики з гарбузів і готові слухати історію міс Пухлісс про привидів. Однак треба придумати найстрашніший костюм, аби виграти головний приз. Шмяк вважає, що костюм відьомського кота буде дуже вдалим. У кого буде найкраще вбрання і як воно виглядає, прочитаєте у цій веселій книжці.

"Маленька відьма" – Отфрід Пройслер

Цей німецький письменник приготував для малюків історії про маленького Водяного, любителя подорожей і пригод. А також Відьму, що зуміла довести своїм сестрам, що зло не всесильне. Є тут і Привид, який любить пустувати і з ним дуже легко подружитися. Загалом усі герої цих казок добрі і вчать цього інших. А самі книжки сповнені гумору і дивних світів.

"Атлас монстрів і привидів" – Федеріка Магрін

Цей атлас розповідає про різноманітних потвор. Тут навіть вказані точні місця, де бачили монстрів. Також перелічують їхні основні властивості та підказують, як їх перемогти. У цій книзі можна дізнатися і про відомих привидів, водяних і міфічних монстрів.

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"Кораліна" – Ніл Ґейман

Кораліна та її сім'я переїжджає із затишної квартири у страшний та старий дім на краю міста. Якби батьки дівчинки не вирішили залишити улюблене місто, страшних та небезпечних подій можна було б уникнути. Чи вдасться Кораліні вийти із таємних дверей неушкодженою? Чи вибереться вона із пастки? Про це ви дізнаєтесь у цій містичній книжці.

"Марина" – Карлос Руїс Сафон

Це роман про втрати та знахідки. Одного весняного дня на вокзалі в Барселоні знаходять Оскара, хлопця, який раптово зник. Усі рідні, знайомі та викладачі майже втратили надію його знайти. Причина зникнення – зустріч із таємничою Мариною. І Оскар розповість, чому.