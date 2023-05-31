Никакого меморандума Лисовой не подписывал: в МОН опровергли фейк, разлетевшийся по сети

Не так долго Оксен Лисовой пробыл в должности главы МОН, как о нем уже начали придумывать фейки. Один из них даже успел изрядно набрать обороты в социальных сетях.

Министерству образования и науки уже пришлось отбиваться от набравшего обороты в сети фейка. Интерес к нему подогревала "скандальность" темы.

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О чем говорилось в фейке

Фейк сообщал о том, что глава МОН Оксен Лесной якобы подписал меморандум с международным фондом The Arcus Foundation. Это организация, которая борется за права ЛГБТ и социальной справедливости.

В сеть попал псевомеморандум, создатели фейка утверждали, что там стоит подпись Оксена Лисового. В сфабрикованном документе говорилось, что в образовательный процесс будут внедрены гендерно-чувствительные методы, чтобы создать пространство без гендерных стереотипов и дискриминаций. Для этого экспертов из The Arcus Foundation должны были привлекать к образовательному процессу.

Первым фейк без ссылки на источник распространил телеграмм-канал Mediakiller, после чего вымысел начал распространяться по сети.

Опровержение от МОН

В МОН сообщили, что никакого подобного документа просто не существует и призывали не распространять информацию из недостоверных источников, тем более вводящей в заблуждение.

Департамент обеспечения документооборота, контроля и информационных технологий Министерства образования и науки Украины не регистрировал такой меморандум,

– сообщили в министерстве.

Вся информация о работе министерства, а тем более о сотрудничестве распространяется на официальном сайте МОН.