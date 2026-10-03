Она – "генералка" или "генеральша": как в украинском языке называют женщин-военнослужащих

Украинскую армию уже давно невозможно представить без женщин. Они служат на различных должностях, имеют воинские звания, командуют подразделениями.

И здесь возникает вполне логичный вопрос: как правильно называть их звания на украинском языке? Давайте разберемся, какие феминитивы в армейской лексике являются нормативными, со ссылкой на пояснения Виктора Дяченко.

Как украинский язык называет женщин с воинскими званиями?

Украинский язык имеет давнюю традицию образования названий женщин по профессии, деятельности, должности или статусу. Военные звания не являются исключением.

Сегодня женщины служат в армии на различных должностях, получают воинские звания, командуют подразделениями, работают с оружием, управляют дронами, летают, лечат и спасают. Поэтому украинскому языку не нужно придумывать для них новые названия, а следует использовать собственные словообразовательные возможности.

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И здесь важно различать воинское звание, должность и профессию. От одних названий феминитивы образуются легко и естественно, с другими возникают сомнения, а в официальных документах действуют свои правила.

Но здесь важно различать нормативные феминитивы, разговорные формы и слова с другим значением. Поэтому запомните:

рекрут – рекрутка ,

, солдат – солдатка,

сержант – сержантка,

лейтенант – лейтенантка,

капитан – капитанка,

майор – майорша ,

, подполковник – підполковниця ,

, полковник – полковниця,

генерал – генералка.

Обратите внимание! Не стоит говорить "генеральша", так как так называют жену генерала. А вот с "солдаткой" наоборот – раньше это было самоназвание жены или вдовы солдата, а сегодня – звание.

Феминитивы здесь вполне естественны, большинство из них можно образовать путем механического добавления суффикса "к", "ин(я)" или "иц(я)". Как и в названиях других профессий.

Как называть женские воинские звания: смотрите видео от Виктора Дяченко

С воинскими должностями и специальностями ситуация аналогична:

командир – командирка,

офіцер – офіцерка,

снайпер – снайперка,

гранатометник – гранатометниця,

кулеметник – кулеметниця,

стрілець – стрільчиня,

навідник – навідниця,

медик – медикиня,

парамедик – парамедикиня,

ветеран – ветеранка,

захисник – захисниця.

Такие феминитивы военных должностей, боевых функций, специальностей и статусов фиксируются в современных исследованиях украинской военной коммуникации.

Но отметим, что в 2024 году Силы территориальной обороны сообщали, что в рамках тогдашних правил гендерно-чувствительной коммуникации феминитивы именно для воинских званий не применялись, то есть в официальной военной документации звания оставались в установленной форме.

Однако в СМИ, публичных выступлениях и обычном описании человека феминитивы активно используются: "сержантка", "капитанка", "майорка", "офицерка". Это разные языковые ситуации.