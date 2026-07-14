Как украинцы ругались раньше: колоритные слова, которые сегодня почти забыли

Украинский язык всегда отличался богатством образных слов. Даже когда нужно было кого-то отругать или высмеять, наши предки обходились без грубостей.

Рами Аль Шайер предлагает в своей подборке старинные украинские "образы", которые сегодня звучат почти забавно.

Как ругались украинцы сто лет назад?

Мы привыкли думать, что когда-то люди ругались так же, как и сейчас – грубо и резко. На самом деле в украинском языке были десятки колоритных слов, с помощью которых можно было выразить недовольство, осуждение или насмешку, не прибегая к грубостям. Многие из них сегодня звучат забавно, хотя еще столетие назад были вполне привычными.

Подборку слов, сохранившихся в украинских словарях, предлагает музыкант и популяризатор языка Рами аль-Шаер, так что давайте посмотрим, что они означают.

"Гепа" – иначе говоря, "ягодицы" или "задница", то есть часть человеческого тела, на которую садятся. Это слово традиционно использовалось для указания маршрута, предшествовавшего известному курсу российского корабля.

"Лайдак" – бездельник, лентяй, бродяга, человек, который избегает труда и живет без дела. Это слово и сейчас можно услышать, хотя значительно реже, чем раньше: "Почему голову не склоняешь, лайдак! Падай на колени, старая собака!" Александр Ковинька.

"Вайло" – неуклюжий, неповоротливый, неловкий человек. Так могли сказать о том, кто все делает неумело или постоянно что-то роняет: "Беда какому-нибудь вайлу, если он попадет Багирову под руку в такой момент!" Олесь Гончар.

"Гаспид" – очень древнее слово, пришедшее в украинский язык через церковнославянскую традицию. Изначально "гаспидом" называли ядовитую змею, а впоследствии – черта или демона. Позже этот образ перенесли и стали характеризовать злого, коварного или невыносимого человека: "Царь проклятый, лукавый, Аспид ненасытный!" Тарас Шевченко, "Сон" ("У всякого своя судьба"):

Интересно! Слово "аспид" существует и по сей день как биологический термин. Им обозначают большое семейство ядовитых змей, обитающих в тропических и субтропических районах всех континентов (кроме Европы): коралловый аспид, гадюка аспидовая.

Эти слова были ругательствами: смотрите видео

А еще несколько колоритных словечек предложили в комментариях зрители:

"Мантелепа" – человек несообразительный, неуклюжий, неловкий или слишком медлительный в мыслях. Это слово часто имело шутливый оттенок.

"Фарфуцель" – пренебрежительное название ничтожного, легкомысленного или непорядочного человека. Сегодня это слово почти не употребляют, хотя оно до сих пор встречается в словарях.

"Потороча" – слово из народной демонологии. Изначально так называли нечистую силу, мелких духов или чудовище, а впоследствии – человека, вызывающего отвращение или ведущего себя недостойно: "Брожу, блуждаю, словно потороча..." Павел Грабовский.

Все эти слова являются частью языкового наследия украинцев. Одни пришли из народной разговорной речи, другие – из древних представлений и демонологии, но каждое из них передает эмоцию гораздо ярче, чем обычное "дурак" или "лентяй".

Поэтому, если захотите разнообразить свою речь, обратите внимание на эти старинные украинские слова. А о ругательных фразах и нецензурной лексике, которые использовались раньше и можно найти в литературе, мы писали ранее: "Пусть тебя черти схватят!" или "Ах ты, свиное рыло!".

Они не только колоритны, но и напоминают, насколько богатой и образной был и остается украинский язык.