Не говорите "Германия": как правильно назвать эту страну на украинском языке

Часто украинцы могут употреблять суржиковые слова в своей речи. Причем на обозначение различных предметов, явлений и тому подобное.

Суржик можно услышать и среди названий стран. Например, название "Германия", отмечает 24 Канал.

Как назвать "Германию" на украинском?

В украинском языке нет названия "Германия" для обозначения страны на старом континенте. Государство в Центральной Европе надо называть "Німеччиною" (українською).

Официальное название Германии – Федеративная Республика Германия (нем. Bundesrepublik Deutschland).

Ее основали как демократическое, либеральное и социальное правовое государство в форме федеративной республики. Состоит из 16 федеральных земель. Столицей и крупнейшим городом этой страны является Берлин.

Что известно о Германии?

Википедия также пишет, что климат в Германии умеренный сезонный. Расположено государство в центре Европы. Официальным языком является немецкий.

Здесь проживает около 84 миллионов человек по состоянию на 2025 год. Это государство является членом ЕС и НАТО. К слову, именно в Германии – наибольшее количество населения в ЕС. Также – самый большой уровень экономики.

Это государство уже успело стать второй по популярности страной для миграции в мире. Опережают ее только США. Может эта страна похвастаться и значительным природным разнообразием.

Интересно! Правительство Германии сообщало, что по состоянию на конец прошлого года в стране проживало около 3,53 миллиона беженцев. Из них – около 1,33 миллиона украинцев, информирует DW.



Какие интересные факты о Германии вы могли не знать?

Это страна культуры и искусства. Здесь есть более 6 тысяч музеев и почти тысяча театров. Всего в этом государстве происходит немало культурных событий и мероприятий. Столицы здесь менялись часто. В Германии было много столиц, но остановились на Берлине. За побег из тюрьмы могут и не наказывать. Здесь считают, что это базовый инстинкт. Накажут зато в случае совершения преступления после побега. На путешествиях жители этой страны не экономят. в 2023 году немцы потратят на поездки более 100 миллиардов евро в год.

Важно! Не употребляйте русифицированное название нашей столицы – "Киев". Столица Украины – Киев.

Как правильно назвать страны Европы?

24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик" рассказывал ранее, как правильно на украинском языке называть разные страны Европы.

В частности, стоит запомнить такие частые ошибки:

Венгрія – Угорщина;

Словакія – Словаччина;

Прибалтика – країни Балтії.

Также, что интересно, с 2020 года Нидерланды официально отказались от слова "Голландия" для названия государства.