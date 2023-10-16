В 2024 году будет ГИА: кто будет сдавать и какие будут задания
Источник:НУШ
В 2024 году 4-классники будут сдавать Государственную итоговую аттестацию. Однако он будет мониторинговым и не во всех школах.
Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, какие предметы будут сдавать ученики и какой будет оценка.
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Как будет происходить ГИА в 2024 году
ГИА-2024 будет пилотной в четвертых классах. Знания учеников будут проверять по украинскому языку и литературе и математике, отметила глава УЦОКО.
Для осуществления пилотирования выбрали 2 тысячи школьников из разных областей нашего государства. Сотрудничать будут с теми школами, которые согласятся и будут готовы.
Мы наработаем тестовые материалы и рекомендации для учителей по проведению ГИА,
– уточнила Вакуленко.
И рассказала, что ГИА проведут в следующем году для понимания ситуации и улучшения механизмов аттестации.Ваш ребенок получил недостаточный уровень знаний в этом году? Это легко исправить из "Оптима". Ведущая дистанционная школа Украины предлагает уникальную благотворительную программу для учащихся 1 – 11 классов. Все, что нужно – заполнить заявку и получить бесплатный доступ к образовательным материалам по 2 любым предметам на 3 месяца. Подарите своему ребенку шанс получить качественное образование уже сегодня!
- На ГИА будут задачи с выбором вариантов ответа и такие, где нужно показать способы решения и т.д.
- Также задачи могут содержать устные ответы.
- ГИА в 4-х классах будут проводить учителя. Они также будут проверять работы, но в соответствии с инструкциями УЦОКО.
ГИА на уровне начального образования выполняет только мониторинговую функцию – это определяет законодательство Украины об образовании,
– уточнила Вакуленко.
Напомним, во время полномасштабной войны в Украине отказались от проведения ГИА как обязательной проверки знаний.