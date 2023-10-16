В 2024 году будет ГИА: кто будет сдавать и какие будут задания

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, какие предметы будут сдавать ученики и какой будет оценка.

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ГИА-2024 будет пилотной в четвертых классах. Знания учеников будут проверять по украинскому языку и литературе и математике, отметила глава УЦОКО.

Для осуществления пилотирования выбрали 2 тысячи школьников из разных областей нашего государства. Сотрудничать будут с теми школами, которые согласятся и будут готовы.

Мы наработаем тестовые материалы и рекомендации для учителей по проведению ГИА,

– уточнила Вакуленко.

И рассказала, что ГИА проведут в следующем году для понимания ситуации и улучшения механизмов аттестации.

Какие задачи будут на ГИА-2024

На ГИА будут задачи с выбором вариантов ответа и такие, где нужно показать способы решения и т.д.

Также задачи могут содержать устные ответы.

ГИА в 4-х классах будут проводить учителя. Они также будут проверять работы, но в соответствии с инструкциями УЦОКО.

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ГИА на уровне начального образования выполняет только мониторинговую функцию – это определяет законодательство Украины об образовании,

– уточнила Вакуленко.

Напомним, во время полномасштабной войны в Украине отказались от проведения ГИА как обязательной проверки знаний.