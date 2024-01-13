Будут ли ГИА сдавать в 2024 году ученики 4, 9, 11 классов

В ходе полномасштабной войны Государственную итоговую аттестацию в школах Украины отменили. Однако в этом году ученики будут сдавать ГИА.

Правда, только учащиеся 4 классов. И будет эта аттестация мониторинговой.

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Будут ли учащиеся ГИА составлять в 2024 году

Так, в 2024 году 4-классники будут сдавать Государственную итоговую аттестацию. Но не все. Знания учащихся будут проверять по украинскому языку и литературе и математике. Для этого проекта выберут 2 тысячи школьников из разных областей.

Какие задачи будут на ГИА

Учащимся предложат задачи с выбором вариантов ответа и такие, где нужно показать способы решения и т.д. Также задачи могут содержать устные ответы.

ГИА в 4-х классах будут проводить учителя. Они при этом будут проверять работы, но в соответствии с инструкциями УЦОКО.

Ранее в украинском центре оценки качества образования заявили, что будут разрабатывать материалы ГИА для учащихся 9 классов по пяти предметам. Изменения заработают с 2025 года. Подробно об этом можно почитать здесь.