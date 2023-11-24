Школьники обязательно будут сдавать ГИА по английскому языку после 4, 9 и 12 классов

Во время полномасштабной войны учащиеся в Украине не сдают ГИА. Однако в будущем аттестацию в школах вернут.

В частности, учащиеся обязательно будут изучать английский язык в течение всех лет обучения в школе. Также их знания по этому предмету будут проверяться на ГИА. Но спустя несколько лет.

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Учащиеся будут сдавать ГИА по английскому языку после 4, 9 и 12 классов

Если школьники будут изучать английский как первый иностранный язык, они будут сдавать ГИА по этому предмету после 4, 9 и 12 классов. Об этом говорится в законопроекте о применении английского языка в Украине. Его Рада согласовала на днях за основу.

Если школа выберет образовательную программу, которая предусматривает изучение английского как второго иностранного, ученики будут сдавать ГИА по английскому после 9 и 12 класса.

К слову, обязательно будут учить английский язык на протяжении всех школьных лет все учащиеся – независимо от формы собственности школы.

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Обязательной ГИА по английскому языку как первому иностранному (в 4, 9 и 12 классах) должна стать в 2028 году, а по английскому как второму иностранному (в 9 и 12 классах) – с 2030 года.

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Что известно о сдачи ГИА во время войны