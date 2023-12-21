Ученики 9 классов будут сдавать ГИА по 5 предметам, – УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования будет разрабатывать материалы ГИА для учащихся 9 классов по пяти предметам. Изменения заработают с 2025 года.

Об этом рассказала глава УЦОКО Татьяна Вакуленко в эфире Ukrinform TV. И добавила, что кроме математики и украинского языка, которые будут сдавать ученики после 4 класса, они по окончании 9 класса также будут сдавать историю Украины, иностранный язык и естественные дисциплины.

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9-классники будут сдавать ГИА по 5 предметам

ГИА будет содержать как тесты, так и устную часть. В частности, по тем предметам, где это очень важно и можно выразить свое мнение разлого. То есть из истории Украины и гражданского образования.

Экзамены, по словам Вакуленко, будут пилотировать по очереди, то есть все экзамены для всех учащихся не явятся одновременно.

Мы хотим за год брать одну отрасль, ее пилотировать, делать выводы и в следующем году предлагать ее уже для всех учеников. Затем брать другую отрасль для пилотирования и до 2027 года мы бы имели такую оценку для девятиклассников,

– объяснила глава УЦОКО.

Она также надеется, что это решение будет иметь поддержку на уровне государства и получит финансирование для реализации. Для этого нужна сила и мотивация организаторов, основным из которых является Украинский центр оценивания качества образования.

Если будет финансовый ресурс, если будет политическая поддержка и если мы сможем воспользоваться этим ресурсом, все будет,

– считает Вакуленко.

Заметим, во время полномасштабной войны в Украине отменили ГИА в школах.

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