В Украине возвращают ГИА для 9-классников

В Украине возвращают государственную итоговую аттестацию для выпускников 9 классов. Новации стартуют с 2028 года.

Она будет проходить в форме внешнего независимого оценивания. Соответствующую норму предусматривает приказ МОН Украины, информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Когда будет ГИА?

Так, в мае 2028 года выпускники базовой школы должны пройти ГИА по языково-литературным предметам (украинский язык и литература) и математике.

В последующие годы в перечень предметов государственной итоговой аттестации должны еще добавить предметы естественной и гражданско-исторической отраслей, а также иностранные языки.

Для проведения ГИА должны также создать специальную образовательную платформу.

Разрабатывать задания для аттестации и администрировать тестирование будет Украинский центр оценивания качества образования.

Отметим, что ранее руководительница Центра Татьяна Вакуленко рассказывала, что в ближайшие годы в Украине планируют вернуть прохождение учениками ГИА в формате ВНО.

В УЦОКО также информировали, что аттестация в 9 классе будет предусматривать работу с компетентностно ориентированными заданиями, в частности с развернутыми и устными формами ответов.

Что известно о проведении ГИА в Украине?