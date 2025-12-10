В Україні повертають ДПА для 9-класників
- З 2028 року в Україні повертають ДПА для випускників 9 класу у формі ЗНО.
- ДПА включатиме мовно-літературні предмети, математику.
В Україні повертають державну підсумкову атестацію для випускників 9 класів. Новації стартують з 2028 року.
Вона відбуватиметься у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Відповідну норму передбачає наказ МОН України, інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
Коли буде ДПА?
Так, у травні 2028 року випускники базової школи мають пройти ДПА з мовно-літературних предметів (українська мова і література) та математики.
У наступні роки до переліку предметів державної підсумкової атестації мають ще додати предмети природничої та громадянсько-історичної галузей, а також іноземні мови.
Для проведення ДПА мають також створити спеціальну освітню платформу.
Розроблятиме завдання для атестації та адмініструватиме тестування Український центр оцінювання якості освіти.
Зазначимо, що раніше очільниця Центру Тетяна Вакуленко розповідала, що найближчими роками в Україні планують повернути проходження учнями ДПА у форматі ЗНО.
В УЦОЯО також інформували, що атестація в 9 класі передбачатиме роботу з компетентнісно зорієнтованими завданнями, зокрема з розгорнутими й усними формами відповідей.
Що відомо про проведення ДПА в Україні?
- В Україні на час воєнного стану скасували обов'язкове складання ДПА у школах.
- Її проводили лише як моніторингову, а не обов'язкову для частини учнів.
- В УЦОЯО при цьому заявляли, що найближчими роками в Україні планують повернути проходження учнями державної підсумкової атестації. Зокрема, для випускників 9 класів.
- Згодом повідомили і про можливе запровадження атестації і для учнів 4 класів.
- У 2026 році випускники не складатимуть ДПА.