Укр Рус
Учеба Образование в Украине В Украине планируют вернуть обязательную ГИА для учеников 4 классов
11 сентября, 21:49
2

В Украине планируют вернуть обязательную ГИА для учеников 4 классов

Мария Волошин
Основні тези
  • В Украине планируют вернуть обязательную ГИА для учеников 4 классов в формате ВНО с 2027 года.
  • Подготовка к внедрению ГИА начнется в 2025/26 учебном году.

В Украине намерены вернуть обязательную Государственную итоговую аттестацию для учеников 4 классов. Она будет проходить в формате ВНО.

Новация должна заработать с 2027 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на приказ Министерства образования и науки Украины.

К теме Будут ли итоговые экзамены в школах в 2026 году: в Раде зарегистрировали законопроект

Что известно о подготовке?

Подготовка к введению обязательной ГИА в форме ВНО начнется в течение 2025/26 учебного года.

Так, в течение февраля – апреля 2026 года создадут и передадут УЦОКО специальную образовательную платформу для проведения аттестации.

После этого весной будет происходить апробация ГИА для 10 тысяч выпускников начального звена образования.

Финансирование проведения ГИА в форме ВНО в начальной школе будет осуществляться за счет госбюджета.

Читайте Вакуленко анонсировала возвращение ГИА

Что известно о ГИА в Украине?

  • ГИА как обязательное оценивание знаний учащихся выпускных классов во время полномасштабной войны отменили.
  • Ее проводили только как мониторинговую, а не обязательную для части учеников.
  • Однако в УЦОКО заявляли, что в ближайшие годы в Украине планируют вернуть прохождение учениками государственной итоговой аттестации.
  • Она будет проходить в формате внешнего независимого оценивания.
  • Проходить ее могут выпускники 9 классов.
  • Однако этот вопрос еще будут обсуждать, ведь по словам руководительницы Центра Татьяны Вакуленко, он требует подготовки и консультаций с образовательным сообществом.