В Украине планируют вернуть обязательную ГИА для учеников 4 классов
- В Украине планируют вернуть обязательную ГИА для учеников 4 классов в формате ВНО с 2027 года.
- Подготовка к внедрению ГИА начнется в 2025/26 учебном году.
В Украине намерены вернуть обязательную Государственную итоговую аттестацию для учеников 4 классов. Она будет проходить в формате ВНО.
Новация должна заработать с 2027 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на приказ Министерства образования и науки Украины.
К теме Будут ли итоговые экзамены в школах в 2026 году: в Раде зарегистрировали законопроект
Что известно о подготовке?
Подготовка к введению обязательной ГИА в форме ВНО начнется в течение 2025/26 учебного года.
Так, в течение февраля – апреля 2026 года создадут и передадут УЦОКО специальную образовательную платформу для проведения аттестации.
После этого весной будет происходить апробация ГИА для 10 тысяч выпускников начального звена образования.
Финансирование проведения ГИА в форме ВНО в начальной школе будет осуществляться за счет госбюджета.
Читайте Вакуленко анонсировала возвращение ГИА
Что известно о ГИА в Украине?
- ГИА как обязательное оценивание знаний учащихся выпускных классов во время полномасштабной войны отменили.
- Ее проводили только как мониторинговую, а не обязательную для части учеников.
- Однако в УЦОКО заявляли, что в ближайшие годы в Украине планируют вернуть прохождение учениками государственной итоговой аттестации.
- Она будет проходить в формате внешнего независимого оценивания.
- Проходить ее могут выпускники 9 классов.
- Однако этот вопрос еще будут обсуждать, ведь по словам руководительницы Центра Татьяны Вакуленко, он требует подготовки и консультаций с образовательным сообществом.