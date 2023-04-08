Нарушение действующего законодательства, – глава МОН Лисовой о языковом скандале в Ирпене

Министр образования и науки Оксен Лисовой й отреагировал на речевой скандал в Государственном налоговом университете в Ирпене.

Напомним, что недавно в Государственном налоговом университете в городе Ирпень разгорелся речевой скандал на занятии по философии. Одна из студенток попросила свою преподавательницу Любовь Сергеевну Воробьеву перейти на украинский язык, на что получила отказ.

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Реакция министра образования и науки

Министр образования и науки Оксен Лисовой отреагировал на инцидент. Он отметил, что манипуляции вокруг языка – это лицемерие, а если преподаватель отказывается вести занятия на государственном языке, то показывает этим пренебрежительное отношение к стране.

Лисовой отметил, что пример с преподавательницей, которая не способна освоить украинский язык, является прямым нарушением действующего законодательства, а по этому случаю будут приняты меры.

"И не только в нарушении законодательства вопрос. Поведение этой дамы выглядит, мягко говоря, несоответствующей ее роли. Образовательное сообщество формирует нацию. Именно поэтому не менее удивительно, когда ученики или студенты проявляют более высокий уровень сознания, чем их преподаватели", – написал он.

Глава ведомства подчеркнул, что его вдохновляет активность молодежи, которая не боится угроз со стороны преподавателей.

"С позиции министра скажу, что не мы превратили язык в инструмент политических манипуляций. Не мы использовали его как повод для агрессии. Мы только защищаем свое украинское пространство. И человек в образовании должен понимать свою роль и ответственность в этой борьбе", – добавил министр.

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