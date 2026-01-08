Награды можно обменять на развлечения: какие образовательные тренды изменят обучение в 2026 году

В Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали о 5 главных трендах, которые изменят обучение в 2026 году. Также о том, как этому способствует государственная образовательная экосистема Мрия.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Минцифры. Не забыли вспомнить и о том, как в обучении помогает ИИ.

Какие тренды будут в образовании в 2026 году?

В ведомстве выделили такие тренды:

Искусственный интеллект как ассистент учителя

Вместо того, чтобы запрещать ИИ, в Минцифры советуют учиться с ним работать. Искусственный интеллект уже стал частью жизни детей, поэтому задача школы – научить пользоваться им с умом. Для учителя это идеальный помощник, который забирает на себя рутину:

пишет планы уроков и ищет идеи;

делает презентации;

помогает проверять работы.

В Мрии уже тестируют генератор тестов. Он сам создает задания под конкретную тему урока. Учителю остается только проверить их и в один клик отправить классу. Меньше бумажной работы – больше времени на общение с детьми.

Конец эпохи бумажных журналов

В этом году бумажная отчетность должна стать архаизмом, говорят в ведомстве. Цифровые инструменты масштабируют на все учебные заведения. Они должны заменить кипы бумаг на несколько кликов в смартфоне. Календарное планирование, расписание, оценки и отчетность перейдет в "цифру".

Геймификация: возвращаем интерес к обучению

Образование конкурирует за внимание детей с тиктоком и видеоиграми. Чтобы выиграть эту битву, обучение должно быть интерактивным. Геймификация – это не о развлечениях вместо обучения, а о поддержке мотивации без стресса и лишнего давления. В Мрии планируют запустить мрийки. Это внутренняя мотивационная валюта, которую ученики получают за регулярное выполнение заданий, просмотр познавательных видео и прохождение викторин.

Накопленные мечты можно обменять на развлечения: билеты в кино, VR-квесты, мастер-классы или сертификаты на книги и игрушки.

Каждому ученику – свой контент

Времена "одной программы для всех" проходят. Равный доступ к образованию остается базой, но путь каждого ученика становится индивидуальным, уверяют в Министерстве. Системы учатся понимать интересы ребенка. Если ученик интересуется биологией, алгоритмы предложат ему соответствующие материалы.

Библиотека контента в Мрии будет подстраиваться под ученика. Система будет анализировать, что ребенок смотрел ранее, и предлагать видео и материалы, которые поддержат именно его жажду знаний. Это помогает не только развивать таланты, но и уменьшать образовательные разрывы,

– отмечают в Минцифры.

Школа без родительских чатов и лишних звонков

Больше никаких бесконечных чатов в мессенджерах и непонимания, что происходит в школе. Родителям важно иметь всю информацию здесь и сейчас. Благодаря Мечты родители получают простые оповещения: на что обратить внимание, какие есть успехи, где нужна поддержка. Расписание, оценки, домашнее задание и комментарии учителя – все в смартфоне. Это снижает тревожность и позволяет строить доверительные отношения с ребенком, опираясь на факты, а не на догадки.

