Объявлен список 50 лучших учителей Украины 2026 года

В Украине объявили список полуфиналистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026. В него вошли 50 украинских педагогов.

Они каждый день доказывают: учитель – лидер, наставник и инициатор перемен. Об этом сообщает "Освитория".

Кто в списке лучших

Этих педагогов объединяет не только любовь к своему делу, но и вера в силу образования как инструмента трансформации общества. Они работают в разных уголках Украины, преподают разные предметы, но все меняют будущее своими подходами, идеями и личным примером.

В число 50 лучших вошли:

Бартюк Виктория Владимировна, Киев. Предмет: Искусство, Технологии. Биченко Сергей Викторович, Харьков. Предмет: интегрированный курс STEM, информатика, технологии, финансовая грамотность. Билык Виктория Сергеевна, Кривой Рог. Предмет: Начальные классы. Британский Петр Анатольевич, Киев. Предмет: География. Бурага Сергей Николаевич, Кропивницкий. Предмет: Физика, Астрономия, Технологии. Власюк Василий Васильевич, село Перемышль Хмельницкой области. Предмет: зарубежная литература, украинская литература, украинский язык. Гайдук Дмитрий Владимирович, Тернополь. Предмет: Химия. Глебова Татьяна Владимировна, Запорожье. Предмет: зарубежная литература, украинская литература, украинский язык. Годованец Марьяна Николаевна, поселок Перегинское Ивано-Франковской области. Предмет: физика, астрономия. Григорив Анна Остаповна, село Виноград Ивано-Франковской области. Предмет: Физическая культура. Губарева Алена Юрьевна, город Белая Церковь Киевской области. Предмет: Искусство, Музыкальное искусство. Довгопол Юлиана Игоревна, поселок Козин Киевской области. Предмет: Начальные классы. Дорошенко Даниил Евгеньевич, город Каменское Днепропетровской области. Предмет: Алгебра, Геометрия, Интегрированный курс STEM, Информатика, Физика. Заец Елена Николаевна, село Райгород Винницкой области. Предмет: Всемирная история, Гражданское образование, История Украины, Основы правоведения. Зализняк Соломия Романовна, Львов. Предметы: биология, химия. Залипа Александра Петровна, село Шменьки Волынской области. Предмет: Всемирная история, Гражданское образование, История Украины, Основы правоведения. Зубарева Юлия Сергеевна, Запорожье. Предмет: Алгебра, Геометрия. Издебская Мария Андреевна, Львов. Предмет: Иностранный язык. Клим Марта Романовна, Львов. Предмет: физика. Ковальский Станислав Станиславович, Хмельницкий. Предмет: Физика, Астрономия, Интегрированный курс STEM. Коляса Роман Иванович, село Буцнов Тернопольской области. Предмет: география, предпринимательство и финансовая грамотность. Концева Виктория Владимировна, Львов. Предмет: зарубежная литература, украинская литература. Кузьмич Давид Владимирович, город Борислав Львовской области. Предмет: Технологии и информатика. Куликов Глеб Николаевич, село Хотив Киевской области. Предмет: Всемирная история, Гражданское образование, История Украины. Литнянчина Людмила Владимировна, Сумы. Предмет: Физическая культура. Лукаш Максим Викторович, Житомир. Предмет: Физика. Лупьяк Дмитрий Николаевич, Винница. Предмет: Технологии. Меркулова Светлана Сергеевна, город Ирпень Киевской области. Предмет: Иностранный язык. Немиш Элла Богдановна, город Коломыя Ивано-Франковской области. Предмет: Начальные классы. Острась Даниил Андреевич, Харьков. Предмет: Биология, Химия. Падалка Светлана Владимировна, город Лозовая Харьковской области. Предмет: Биология, Защита Украины. Погрибняк Ольга Сергеевна, Киев. Предмет: Всемирная история, История Украины. Пономарец Ирина Александровна, город Пологи Запорожской области. Предмет: Иностранный язык. Романчук Роман Станиславович, Полтава. Предмет: География. Руденко Сергей Александрович, Киев. Предмет: Алгебра, Геометрия, Математика. Рудницкая Юлия Владимировна, город Смила Черкасской области. Предмет: Алгебра, Астрономия, Геометрия, Информатика, Математика, Физика. Рутковская Алена Михайловна, Киев. Предмет: Иностранный язык. Сажиенко Татьяна Валерьевна, город Новоукраинка Кировоградской области. Предмет: Физика. Севастьян Оксана Юрьевна, Харьков. Предмет: физика, астрономия. Телишевская Лилия Степановна, Львов. Предмет: зарубежная литература, украинская литература, украинский язык. Тимофеева Елена Петровна, Днепр. Предмет: Начальные классы. Трубчанина Елена Михайловна, город Покровск Донецкой области. Предмет: Химия. Хоменко Оксана Владимировна, город Карловка Полтавской области. Предмет: Иностранный язык. Чернов Роман Викторович, Харьков. Предмет: Алгебра, Геометрия, Математика. Швец Вячеслав Васильевич, Киев. Предмет: Физика. Шевченко Алена Борисовна, город Лебедин Сумской области. Предмет: Всемирная история, Гражданское образование, История Украины. Шефер Светлана Сергеевна, поселок Причерноморское Одесской области. Предмет: Начальные классы. Штефан Лина Леонидовна, Харьков. Предмет: зарубежная литература, украинская литература, украинский язык. Яворская Екатерина Анатольевна, Днепр. Предмет: Всемирная история, Гражданское образование, История Украины, Основы правоведения, Предпринимательство и финансовая грамотность. Ярошовец Оксана Владимировна, город Кагарлык Киевской области. Предмет: Интегрированный курс STEM.

Когда объявят победителя

В начале сентября будут объявлены имена десяти финалистов премии. А 3 октября, во Всемирный день учителя, вся страна узнает имя главного победителя.

Отметим, что это 10-й сезон Global Teacher Prize Ukraine. Это ведущая профессиональная награда для выдающихся педагогов.

Главный победитель получит 1 миллион гривен.

Какие номинации

Помимо главной награды, педагогов наградят в отдельных номинациях. За победу в них они получат до 500 тысяч гривен или образовательную поездку. Номинации следующие:

"Учитель математики";

"Учитель-защитник" – для действующих или бывших военных, чья жизнь связана с учительской профессией;

"Учитель добропорядочности" – при поддержке Антикоррупционной инициативы Европейского союза в Украине (EUACI)

Специальные награды Talents for Ukraine;

"Учитель химии";

"Выбор украинцев" – совместно с "Дия.Образование";

"Выбор сердцем".

Кто стал лучшим педагогом Украины 2025 года

В начале октября в Украине чествовали лучших учителей Украины 2025 года.

Премия отметила педагогов в рекордных девяти специальных номинациях.

Лучший учитель Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine 2025 – Руслан Шаламов из Харькова.