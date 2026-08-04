Вони щодня доводять: учитель – лідер, наставник і агент змін. Про це інформує "Освіторія".
Хто у списку найкращих
Цих педагогів об'єднує не лише любов до своєї справи, а й віра в силу освіти як інструменту трансформації суспільства. Вони працюють у різних куточках України, навчають різних предметів, але всі змінюють майбутнє своїми підходами, ідеями та прикладом.
До 50 найкращих увійшли:
Бартюк Вікторія Володимирівна, Київ. Предмет: Мистецтво, Технології.
Биченко Сергій Вікторович, Харків. Предмет: Інтегрований курс STEM, Інформатика, Технології, Фінансова грамотність.
Білик Вікторія Сергіївна. Кривий Ріг. Предмет: Початкові класи.
Британський Петро Анатолійович, Київ. Предмет: Географія.
Бурага Сергій Миколайович, Кропивницький. Предмет: Фізика, Астрономія, Технології.
Власюк Василь Васильович, село Перемишель Хмельницької області. Предмет: Зарубіжна література, Українська література, Українська мова.
Гайдук Дмитро Володимирович, Тернопіль. Предмет: Хімія.
Глебова Тетяна Володимирівна, Запоріжжя. Предмет: Зарубіжна література, Українська література, Українська мова.
Годованець Мар'яна Миколаївна, селище Перегінське Івано-Франківської області. Предмет: Фізика, Астрономія.
Григорів Ганна Остапівна, село Виноград Івано-Франківської області. Предмет: Фізична культура.
Губарева Альона Юріївна, місто Біла Церква Київської області. Предмет: Мистецтво, Музичне мистецтво.
Довгопол Юліана Ігорівна, селище Козин Київської області. Предмет: Початкові класи.
Дорошенко Данііл Євгенійович, місто Кам'янське Дніпропетровської області. Предмет: Алгебра, Геометрія, Інтегрований курс STEM, Інформатика, Фізика.
Заєць Олена Миколаївна, село Райгород Вінницької області. Предмет: Всесвітня історія, Громадянська освіта, Історія України, Основи правознавства.
Залізняк Соломія Романівна, Львів. Предмет: Біологія, Хімія.
Заліпа Олександра Петрівна, село Шменьки Волинської області. Предмет: Всесвітня історія, Громадянська освіта, Історія України, Основи правознавства.
Зубарева Юлія Сергіївна, Запоріжжя. Предмет: Алгебра, Геометрія.
Іздебська Марія Андріївна, Львів. Предмет: Іноземна мова.
Клим Марта Романівна, Львів. Предмет: Фізика.
Ковальський Станіслав Станіславович, Хмельницький. Предмет: Фізика, Астрономія, Інтегрований курс STEM.
Коляса Роман Іванович, село Буцнів Тернопільської області. Предмет: Географія, Підприємництво і фінансова грамотність.
Концева Вікторія Володимирівна, Львів. Предмет: Зарубіжна література, Українська література.
Кузьмич Давид Володимирович, місто Борислав Львівської області. Предмет: Технології та інформатика.
Куліков Гліб Миколайович, село Хотів Київської області. Предмет: Всесвітня історія, Громадянська освіта, Історія України.
Литнянчина Людмила Володимирівна, Суми. Предмет: Фізична культура.
Лукаш Максим Вікторович, Житомир. Предмет: Фізика.
Луп'як Дмитро Миколайович, Вінниця. Предмет: Технології.
Меркулова Світлана Сергіївна, місто Ірпінь Київської області. Предмет: Іноземна мова.
Неміш Елла Богданівна, місто Коломия Івано-Франківської області. Предмет: Початкові класи.
Острась Данііл Андрійович, Харків. Предмет: Біологія, Хімія.
Падалка Світлана Володимирівна, місто Лозова Харківської області. Предмет: Біологія, Захист України.
Погрібняк Ольга Сергіївна, Київ. Предмет: Всесвітня історія, Історія України.
Пономарець Ірина Олександрівна, місто Пологи Запорізької області. Предмет: Іноземна мова.
Романчук Роман Станіславович, Полтава. Предмет: Географія.
Руденко Сергій Олександрович, Київ. Предмет: Алгебра, Геометрія, Математика.
Рудніцька Юлія Володимирівна, місто Сміла Черкаської області. Предмет: Алгебра, Астрономія, Геометрія, Інформатика, Математика, Фізика.
Рутковська Альона Михайлівна, Київ. Предмет: Іноземна мова.
Сажієнко Тетяна Валеріївна, місто Новоукраїнка Кіровоградської області. Предмет: Фізика.
Севастьян Оксана Юріївна, Харків. Предмет: Фізика, Астрономія.
Телішевська Лілія Степанівна, Львів. Предмет: Зарубіжна література, Українська література, Українська мова.
Тимофєєва Олена Петрівна, Дніпро. Предмет: Початкові класи.
Трубчаніна Олена Михайлівна, місто Покровськ Донецької області. Предмет: Хімія.
Хоменко Оксана Володимирівна, місто Карлівка Полтавської області. Предмет: Іноземна мова.
Чернов Роман Вікторович, Харків. Предмет: Алгебра, Геометрія, Математика.
Швець В'ячеслав Васильович, Київ. Предмет: Фізика.
Шевченко Альона Борисівна, місто Лебедин Сумської області. Предмет: Всесвітня історія, Громадянська освіта, Історія України.
Шефер Світлана Сергіївна, селище Причорноморське Одеської області. Предмет: Початкові класи.
Штефан Ліна Леонідівна, Харків. Предмет: Зарубіжна література, Українська література, Українська мова.
Яворська Катерина Анатоліївна, Дніпро. Предмет: Всесвітня історія, Громадянська освіта, Історія України, Основи правознавства, Підприємництво і фінансова грамотність.
Ярошовець Оксана Володимирівна, місто Кагарлик Київської області. Предмет: Інтегрований курс STEM.
Коли оголосять переможця
На початку вересня оголосять імена десяти фіналістів премії. А 3 жовтня, у Всесвітній день учителя, вся країна побачить головного переможця.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Зауважимо, що це 10-й сезон Global Teacher Prize Ukraine. Це провідна професійна відзнака для видатних педагогів.
Головний переможець отримає 1 мільйон гривень.
Які номінації
Окрім головної нагороди, педагогів відзначать в окремих номінаціях. За перемогу в них вони отримають до 500 тисяч гривень або освітню подорож. Номінації такі:
- "Вчитель математики";
- "Вчитель-захисник" – для чинних чи колишніх військових, чиє життя пов'язане із вчительською професією;
- "Вчитель доброчесності" – за підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського союзу в Україні (EUACI)
- Спеціальні нагороди Talents for Ukraine;
- "Вчитель Хімії";
- "Вибір українців" – спільно з Дія.Освіта;
- "Вибір серцем".
Хто став найкращим педагогом України 2025
На початку жовтня в Україні відзначили найкращих учителів України 2025 року.
Премія відзначила педагогів у рекордних дев'яти спеціальних номінаціях.
Найкращий учитель України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2025 – Руслан Шаламов з Харкова.