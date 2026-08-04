Они каждый день доказывают: учитель – лидер, наставник и инициатор перемен. Об этом сообщает "Освитория".
Кто в списке лучших
Этих педагогов объединяет не только любовь к своему делу, но и вера в силу образования как инструмента трансформации общества. Они работают в разных уголках Украины, преподают разные предметы, но все меняют будущее своими подходами, идеями и личным примером.
В число 50 лучших вошли:
Бартюк Виктория Владимировна, Киев. Предмет: Искусство, Технологии.
Биченко Сергей Викторович, Харьков. Предмет: интегрированный курс STEM, информатика, технологии, финансовая грамотность.
Билык Виктория Сергеевна, Кривой Рог. Предмет: Начальные классы.
Британский Петр Анатольевич, Киев. Предмет: География.
Бурага Сергей Николаевич, Кропивницкий. Предмет: Физика, Астрономия, Технологии.
Власюк Василий Васильевич, село Перемышль Хмельницкой области. Предмет: зарубежная литература, украинская литература, украинский язык.
Гайдук Дмитрий Владимирович, Тернополь. Предмет: Химия.
Глебова Татьяна Владимировна, Запорожье. Предмет: зарубежная литература, украинская литература, украинский язык.
Годованец Марьяна Николаевна, поселок Перегинское Ивано-Франковской области. Предмет: физика, астрономия.
Григорив Анна Остаповна, село Виноград Ивано-Франковской области. Предмет: Физическая культура.
Губарева Алена Юрьевна, город Белая Церковь Киевской области. Предмет: Искусство, Музыкальное искусство.
Довгопол Юлиана Игоревна, поселок Козин Киевской области. Предмет: Начальные классы.
Дорошенко Даниил Евгеньевич, город Каменское Днепропетровской области. Предмет: Алгебра, Геометрия, Интегрированный курс STEM, Информатика, Физика.
Заец Елена Николаевна, село Райгород Винницкой области. Предмет: Всемирная история, Гражданское образование, История Украины, Основы правоведения.
Зализняк Соломия Романовна, Львов. Предметы: биология, химия.
Залипа Александра Петровна, село Шменьки Волынской области. Предмет: Всемирная история, Гражданское образование, История Украины, Основы правоведения.
Зубарева Юлия Сергеевна, Запорожье. Предмет: Алгебра, Геометрия.
Издебская Мария Андреевна, Львов. Предмет: Иностранный язык.
Клим Марта Романовна, Львов. Предмет: физика.
Ковальский Станислав Станиславович, Хмельницкий. Предмет: Физика, Астрономия, Интегрированный курс STEM.
Коляса Роман Иванович, село Буцнов Тернопольской области. Предмет: география, предпринимательство и финансовая грамотность.
Концева Виктория Владимировна, Львов. Предмет: зарубежная литература, украинская литература.
Кузьмич Давид Владимирович, город Борислав Львовской области. Предмет: Технологии и информатика.
Куликов Глеб Николаевич, село Хотив Киевской области. Предмет: Всемирная история, Гражданское образование, История Украины.
Литнянчина Людмила Владимировна, Сумы. Предмет: Физическая культура.
Лукаш Максим Викторович, Житомир. Предмет: Физика.
Лупьяк Дмитрий Николаевич, Винница. Предмет: Технологии.
Меркулова Светлана Сергеевна, город Ирпень Киевской области. Предмет: Иностранный язык.
Немиш Элла Богдановна, город Коломыя Ивано-Франковской области. Предмет: Начальные классы.
Острась Даниил Андреевич, Харьков. Предмет: Биология, Химия.
Падалка Светлана Владимировна, город Лозовая Харьковской области. Предмет: Биология, Защита Украины.
Погрибняк Ольга Сергеевна, Киев. Предмет: Всемирная история, История Украины.
Пономарец Ирина Александровна, город Пологи Запорожской области. Предмет: Иностранный язык.
Романчук Роман Станиславович, Полтава. Предмет: География.
Руденко Сергей Александрович, Киев. Предмет: Алгебра, Геометрия, Математика.
Рудницкая Юлия Владимировна, город Смила Черкасской области. Предмет: Алгебра, Астрономия, Геометрия, Информатика, Математика, Физика.
Рутковская Алена Михайловна, Киев. Предмет: Иностранный язык.
Сажиенко Татьяна Валерьевна, город Новоукраинка Кировоградской области. Предмет: Физика.
Севастьян Оксана Юрьевна, Харьков. Предмет: физика, астрономия.
Телишевская Лилия Степановна, Львов. Предмет: зарубежная литература, украинская литература, украинский язык.
Тимофеева Елена Петровна, Днепр. Предмет: Начальные классы.
Трубчанина Елена Михайловна, город Покровск Донецкой области. Предмет: Химия.
Хоменко Оксана Владимировна, город Карловка Полтавской области. Предмет: Иностранный язык.
Чернов Роман Викторович, Харьков. Предмет: Алгебра, Геометрия, Математика.
Швец Вячеслав Васильевич, Киев. Предмет: Физика.
Шевченко Алена Борисовна, город Лебедин Сумской области. Предмет: Всемирная история, Гражданское образование, История Украины.
Шефер Светлана Сергеевна, поселок Причерноморское Одесской области. Предмет: Начальные классы.
Штефан Лина Леонидовна, Харьков. Предмет: зарубежная литература, украинская литература, украинский язык.
Яворская Екатерина Анатольевна, Днепр. Предмет: Всемирная история, Гражданское образование, История Украины, Основы правоведения, Предпринимательство и финансовая грамотность.
Ярошовец Оксана Владимировна, город Кагарлык Киевской области. Предмет: Интегрированный курс STEM.
Когда объявят победителя
В начале сентября будут объявлены имена десяти финалистов премии. А 3 октября, во Всемирный день учителя, вся страна узнает имя главного победителя.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Отметим, что это 10-й сезон Global Teacher Prize Ukraine. Это ведущая профессиональная награда для выдающихся педагогов.
Главный победитель получит 1 миллион гривен.
Какие номинации
Помимо главной награды, педагогов наградят в отдельных номинациях. За победу в них они получат до 500 тысяч гривен или образовательную поездку. Номинации следующие:
- "Учитель математики";
- "Учитель-защитник" – для действующих или бывших военных, чья жизнь связана с учительской профессией;
- "Учитель добропорядочности" – при поддержке Антикоррупционной инициативы Европейского союза в Украине (EUACI)
- Специальные награды Talents for Ukraine;
- "Учитель химии";
- "Выбор украинцев" – совместно с "Дия.Образование";
- "Выбор сердцем".
Кто стал лучшим педагогом Украины 2025 года
В начале октября в Украине чествовали лучших учителей Украины 2025 года.
Премия отметила педагогов в рекордных девяти специальных номинациях.
Лучший учитель Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine 2025 – Руслан Шаламов из Харькова.