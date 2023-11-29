В провинции Канады Онтарио трагедию Голодомора в Украине будут изучать в школе

29 ноября 2023, 11:11
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Источник:

Babel.ua

В самой обитаемой провинции Канады Онтарио трагедию Голодомора 1932—1933 годов будут изучать в школах. 10-классники начнут ознакомиться с этими трагическими страницами нашей истории обязательно с 2025 года.

Об этом сообщил министр образования Онтарио Стивен Лечче. При этом подчеркнул: мы отстаиваем канадские ценности.

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В Онтарио трагедию Голодомора в Украине будут изучать в школе

Он сообщил, что все местные ученики будут изучать Голодомор и жестокие последствия экстремистских политических идеологий –  таких как коммунизм и марксизм.

Голод против украинского народа был актом геноцида, и обязанность канадцев – помнить об этом,
– подчеркнул министр образования Лечче.

Он также анонсировал выделение 300 тысяч долларов Канадско-украинскому фонду для продолжения Национального тура по повышению осведомленности о Голодоморе.

Заметим, что во время переписи населения 2021 года около 1,26 миллиона человек (почти 3,5% населения страны) отметили, что у них есть украинские корни. Из них – более 342 тысяч жителей Онтарио.

Что известно о Голодоморе 1923 – 1933 годов

Голодомор – это геноцид украинской нации, совершенный в 1932 – 1933 годах.

Его совершило руководство Советского Союза, чтобы смирить украинцев, окончательно ликвидировать украинское сопротивление режиму и попытки построения самостоятельного, независимого от Москвы Украинского Государства.

Во время совершения особо тяжкого преступления геноцида в 1932 – 1933 годах коммунистический тоталитарный режим уничтожил миллионы украинцев.

Источник: Музей Голодомора

Автор: Марія Волошин