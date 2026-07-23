ГИА возвращается: осенью часть учащихся пройдет проверку знаний
Осенью этого года состоится пилотное тестирование новой модели государственной итоговой аттестации. В нем примут участие около 2 тысяч десятиклассников.
Экзамен будет проводить Украинский центр оценки качества образования. Об этом рассказала директор УЦОКАО Татьяна Вакуленко изданию"Освитория".
Как будет проходить ГИА
В ходе этого оценивания будут проверяться знания по языково-литературной и математической образовательным областям. Участниками ГИА станут десятиклассники, которые уже завершили обучение по программе базового среднего образования, то есть 9 классов.
В будущем ГИА планируют расширить: добавят задания по естествознанию, истории и иностранному языку.
Для проведения экзамена будет использоваться специальная онлайн-платформа. Через нее будут размещаться материалы и загружаться результаты. Доступ к ним будет иметь только сама школа, а на других уровнях будут использоваться только обобщенные данные.
Какие задания будут на ГИА
В целом для учащихся после 9 классов ГИА предусматривает комбинированную модель.
В электронном формате будут задания, которые можно проверить автоматически, в частности:
базовые математические вычисления;
лексические задания;
анализ текста.
На бумаге учащиеся будут выполнять:
развернутые письменные ответы;
будут писать собственные тексты (высказывания);
задачи, где нужно показать ход решения.
Будет ли ГИА в 12 классах
Вакуленко также сообщила, что модель ГИА для 12 классов еще разрабатывается. Окончательный формат определят после запуска старшей профильной школы. Сейчас известно, что:
языково-литературную и математическую образовательные области будут сдавать все выпускники на базовом уровне;
профильные предметы учащиеся будут сдавать на углубленном уровне в соответствии с выбранным профилем.
В перспективе МОН хочет, чтобы результатов ГИА за 12 классов было достаточно для поступления в вуз без дополнительных вступительных экзаменов.
Для выпускников прошлых лет, которые не будут сдавать новую ГИА, может быть введен отдельный вступительный тест.
Ранее мы сообщали, что в Украине могут отменить ГИА и изменить правила поступления.