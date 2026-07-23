ГИА возвращается: осенью часть учащихся пройдет проверку знаний

Осенью этого года состоится пилотное тестирование новой модели государственной итоговой аттестации. В нем примут участие около 2 тысяч десятиклассников.

Экзамен будет проводить Украинский центр оценки качества образования. Об этом рассказала директор УЦОКАО Татьяна Вакуленко изданию"Освитория".

Как будет проходить ГИА

В ходе этого оценивания будут проверяться знания по языково-литературной и математической образовательным областям. Участниками ГИА станут десятиклассники, которые уже завершили обучение по программе базового среднего образования, то есть 9 классов.

В будущем ГИА планируют расширить: добавят задания по естествознанию, истории и иностранному языку.

Для проведения экзамена будет использоваться специальная онлайн-платформа. Через нее будут размещаться материалы и загружаться результаты. Доступ к ним будет иметь только сама школа, а на других уровнях будут использоваться только обобщенные данные.

Какие задания будут на ГИА

В целом для учащихся после 9 классов ГИА предусматривает комбинированную модель.

В электронном формате будут задания, которые можно проверить автоматически, в частности:

базовые математические вычисления;

лексические задания;

анализ текста.

На бумаге учащиеся будут выполнять:

развернутые письменные ответы;

будут писать собственные тексты (высказывания);

задачи, где нужно показать ход решения.

Будет ли ГИА в 12 классах

Вакуленко также сообщила, что модель ГИА для 12 классов еще разрабатывается. Окончательный формат определят после запуска старшей профильной школы. Сейчас известно, что:

языково-литературную и математическую образовательные области будут сдавать все выпускники на базовом уровне;

профильные предметы учащиеся будут сдавать на углубленном уровне в соответствии с выбранным профилем.

В перспективе МОН хочет, чтобы результатов ГИА за 12 классов было достаточно для поступления в вуз без дополнительных вступительных экзаменов.

Для выпускников прошлых лет, которые не будут сдавать новую ГИА, может быть введен отдельный вступительный тест.