Госзаказ на аспирантуру: за что теперь лично будут отвечать ректоры
МОН определило количество мест госзаказа в аспирантуре на 2024 год. За четкое выполнение приказа будут нести ответственность ректоры вузов.
16 сентября 2024 года Министр образования и науки Оксен Лисовой подписал приказ "Об утверждении объемов государственного заказа на третьем уровне высшего образования для подготовки научных, научно-педагогических кадров в 2024 году". Что предусматривает этот приказ, читайте в Освіта 24.
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Что определяет приказ о госзаказе на аспирантуру
В приказе четко определяются области знаний, вузы и количество мест на подготовку специалистов. В частности, определено 29 отраслей из которых сделан заказ в вузах страны.
Согласно приказу устанавливается персональная ответственность за выполнение заказа, достоверность отчетности о вступительной кампании 2024 года на ректоров высших учебных заведений.
Контроль над данным процессом возлагается на заместителя министра Михаила Винницкого. Такой Приказ стал следствием скандальной ситуации, которая возникла с зачислением аспирантов задним числом.
Изменение правил при поступлении
В этом году произошло изменение правил поступления, о чем МОН сообщило ранее. Среди нововведений:
- МОН отменило платную аспирантуру в Украине;
- теперь в аспирантуре можно учиться только на бюджетной форме;
- количество мест в вузах определяло министерство, а не запросы заведений на места, как было раньше.
Для определения количества бюджетных мест в аспирантуре в каждом заведении принимались во внимание следующие критерии:
- потенциал научного руководства штатными научно-педагогическими и научными работниками в определенной области знаний;
- количество успешных защит диссертаций докторов философии в определенной области знаний за прошлый год, место учреждения высшего образования в рейтингах QS World University Rankings, The Times HE World University Rankings или Шанхайский рейтинг (общих или отраслевых);
- срок работы работников и количество их научных публикаций в наукометрических базах Scopus или Web of Science Core Collection.
Причиной таких изменений и усиления контроля стал скандал – аспирантуру начали использовать военнообязанные мужчины как причину для отсрочки от мобилизации.