Об этом подробно рассказало NGL.media. СМИ выяснило, что в 2024 году в государственном реестре появились записи о более 5 тысяч аспирантов, якобы зачисленных в ЗВО в предыдущие годы.

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Более 5 тысяч аспирантов внесли в ЕГЭБО задним числом

Информацию о соискателях образования вуз должен внести в ЕГЭБО в течение 5 рабочих дней с момента ее получения или формирования. Однако анализ ЕГЭБО свидетельствует, что данные о набранных аспирантах в 2021 – 2023 годах вносили и в этом году.

Аспирантов набирали вне лимитов, установленных МОН, а некоторые вузы вообще не вносили их в национальную электронную систему. Пик внезапного роста количества аспирантов пришелся на май 2024 года. Наиболее вероятной причиной является новое мобилизационное законодательство. Аспиранты, которые получали образование на дневной или дуальной форме, получали отсрочку от мобилизации. А с мая им для подтверждения получения образования нужна еще и справка, сформированная в ЕГЭБО.

В МОН подтвердили, что именно в мае заметили внезапное появление в ЕГЭБО большого количества аспирантов 2022 и 2023 годов набора. Заместитель главы МОН Михаил Винницкий сообщил, что лазейку уже закрыли. В частности, установили ограничения: ЗВО могли сформировать справку из ЕГЭБО об аспирантах для ТЦК, внесенных с нарушением сроков, а также не могли вносить постфактум в базу новых аспирантов.



Рост количества аспирантов в украинских ЗВО в течение 2021 – 23 лет / NGL.media

Какой ВУЗ стал "рекордсменом"

Абсолютным рекордсменом по количеству внесенных в ЕГЭБО аспирантов оказался Классический приватный университет из Запорожья. Он, по данным МОН, превысил лицензированный объем за два последних учебных года на почти 3,5 тысячи человек. Не так давно Минобразования аннулировало лицензию этому вузу. Однако после иска ЗВО суд запретил министерству блокировать или приостанавливать возможность создания и загрузки Классическим частным университетом справок из ЕГЭБО, которые нужны аспирантам для подачи в ТЦК. СМИ в вузе объяснили, что набирать аспирантов вне лимитов были вынуждены из-за нехватки средств.

Заметим, что до окончания проверок Михаил Винницкий не захотел называть конкретные ЗВО, которые завысили количество аспирантов. Ведь Классический частный – не единственный университет, который воспользовался лазейкой в ЕГЭБО.

Однако NGL.media получили от МОН список из 147 ЗВО, которые в этом году создавали карточки в системе для аспирантов 2022 – 2023 годов – всего 5709 аспирантов. Это данные по состоянию на май.



ЗВО, которые внесли в базу больше всего аспирантов задним числом / NGL.media

Исследование NGL.media также выявило, что существуют вузы, которые вообще не вносили всех зачисленных аспирантов в единую базу.