НМТ: как правильно подготовиться к задачам по украинскому языку, чтобы набрать максимальный балл

Время сдачи национального мультипредметного теста приближается, а значит, подготовка к экзамену в самом разгаре. Особенно важно готовиться к украинскому языку – задачи по этому предмету будут обязательными.

Правильная подготовка имеет очень важное значение перед сдачей такого важного экзамена, как НМТ. Особенно тщательно нужно подготовиться к задачам украинского языка, который является одним из обязательных предметов.

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Как готовиться к задачам по украинскому языку

Как известно, НМТ будет состоять из трех блоков, один из которых – украинский. На решение всех задач в общей сложности будет отведено 180 минут, сколько времени отводить на каждое задание будут решать сами ученики.

Блок НМТ по украинскому языку будет иметь 30 задач:

10 задач – 1 правильный ответ из 4 вариантов (10 баллов);

15 задач – 1 правильный ответ из 5 вариантов (15 баллов);

5 задач – установление логических пар (20 баллов).

Первое, что следует сделать для эффективной подготовки – ознакомиться с демонстрационным тестом, опубликованным на сайте УЦОКО. Задачи будут другими, но их сущность, структура и тематика – такими же.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому следует доверить подготовку профессионалам. Таким как репетиторы Optima Academy. Здесь учащиеся могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессионалами!

После прохождения теста следует оценить, какие темы вам необходимо "подтянуть". Времени до экзамена остается очень мало, поэтому учить много новой информации просто невозможно. Соответственно лучше сосредоточиться на своих сильных сторонах и касающихся их темах.

Впрочем, не будет лишним подробно рассмотреть блок с установкой логических пар. Именно здесь можно набрать много баллов, так что в случае успеха ваша итоговая оценка будет придавать оптимизм.

Определив темы, знание которых необходимо совершенствовать, принципиально сделать схему повторения и верно ее соблюдать. Много времени на это не уводите: для повторения достаточно 20 – 30 минут в день.

Эксперты также советуют просматривать короткие обучающие ролики в социальных сетях. Короткое видео может отложиться в памяти и вынырнуть в нужный момент.