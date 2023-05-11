Правильная подготовка имеет очень важное значение перед сдачей такого важного экзамена, как НМТ. Особенно тщательно нужно подготовиться к задачам украинского языка, который является одним из обязательных предметов.
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Как готовиться к задачам по украинскому языку
Как известно, НМТ будет состоять из трех блоков, один из которых – украинский. На решение всех задач в общей сложности будет отведено 180 минут, сколько времени отводить на каждое задание будут решать сами ученики.
Блок НМТ по украинскому языку будет иметь 30 задач:
- 10 задач – 1 правильный ответ из 4 вариантов (10 баллов);
- 15 задач – 1 правильный ответ из 5 вариантов (15 баллов);
- 5 задач – установление логических пар (20 баллов).
Первое, что следует сделать для эффективной подготовки – ознакомиться с демонстрационным тестом, опубликованным на сайте УЦОКО. Задачи будут другими, но их сущность, структура и тематика – такими же.
После прохождения теста следует оценить, какие темы вам необходимо "подтянуть". Времени до экзамена остается очень мало, поэтому учить много новой информации просто невозможно. Соответственно лучше сосредоточиться на своих сильных сторонах и касающихся их темах.
Впрочем, не будет лишним подробно рассмотреть блок с установкой логических пар. Именно здесь можно набрать много баллов, так что в случае успеха ваша итоговая оценка будет придавать оптимизм.
Определив темы, знание которых необходимо совершенствовать, принципиально сделать схему повторения и верно ее соблюдать. Много времени на это не уводите: для повторения достаточно 20 – 30 минут в день.
Эксперты также советуют просматривать короткие обучающие ролики в социальных сетях. Короткое видео может отложиться в памяти и вынырнуть в нужный момент.