Правильна підготовка має дуже важливе значення перед складанням такого важливого іспиту, як НМТ. Особливо ретельно потрібно підготуватися до завдань з української мови, яка є одним з обов'язкових предметів.

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Як готуватися до завдань з української мови

Як відомо, НМТ буде складатися з трьох блоків, один з яких – українська мова. На розв'язання всіх завдань загалом буде відведено 180 хвилин, скільки часу відводити на кожне завдання будуть вирішувати самі учні.

Блок НМТ з української мови матиме 30 завдань:

10 завдань – 1 правильна відповідь із 4 варіантів (10 балів);

15 завдань – 1 правильна відповідь з 5 варіантів (15 балів);

5 завдань – встановлення логічних пар (20 балів).

Перше, що варто зробити для ефективної підготовки – ознайомитися з демонстраційним тестом, який опублікований на сайті УЦОЯО. Завдання будуть іншими, але їх суть, структура та тематика – такими ж.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Після проходження тесту варто оцінити, які теми вам необхідно "підтягнути". Часу до іспиту залишається обмаль, тому вчити багато нової інформації просто немає як. Відповідно, краще зосередитися на своїх сильних сторонах та дотичних до них темах.

Втім, не буде зайвим детально розглянути блок зі встановленням логічних пар. Саме тут можна набрати багато балів, тож у разі успіху ваша підсумкова оцінка додаватиме оптимізму.

Визначивши теми, знання яких потрібно вдосконалювати, важливо створити схему повторення та чітко її дотримуватися. Багато часу на це не відводьте: для повторення достатньо 20 – 30 хвилин на день.

Експерти також радять переглядати короткі навчальні ролики, які є у соціальних мережах. Коротке відео може гарно відкластися у пам'яті та виринути у потрібний момент.