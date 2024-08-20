Студент может получить от 15 до 37,5 тысячи гривен: от чего зависит сумма гранта

Нынешние студенты-первокурсники получат гранты на получение высшего образования. Речь идет о тех, кто будет учиться на контракте.

Гендиректор директората профессионального предвысшего, высшего образования Министерства образования и науки Украины Олег Шаров рассказал, каким будет размер гранта. А также уточнил, как он будет зависеть от соответствующего коэффициента.

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На какую сумму гранта сможет претендовать студент

Шаров сообщил, что размер государственного гранта может колебаться в пределах от 15 до 37,5 тысяч гривен на первый год обучения. Далее сумма может меняться с учетом инфляции.

Если студент хочет определить, сколько денег получит, стоит учитывать несколько факторов. В частности на то, что есть базовая сумма для каждого уровня грантов.

Базовый грант первого уровня – 15 тысяч гривен, второго уровня – 25 тысяч гривен. Но есть еще коэффициент специальности, на который умножается размер базового гранта,

– уточнил чиновник.

И добавил, что для некоторых специальностей он равен 1 и не влияет на размер гранта. Но на определенные специальности коэффициент выше и соответственно больший размер гранта. Величина коэффициента (1,0, 1,3 или 1,5) зависит от приоритетов государства по подготовке специалистов и себестоимости обучения на определенной специальности.

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Для каких специальностей не предусмотрели грант первого уровня

Шаров также отметил, что на конъюнктурные специальности, в частности "Право", "Управление и администрирование", "Журналистика", "Сфера обслуживания", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", специальности "Менеджмент социокультурной деятельности", "Экономика", "Стоматология", специализации специальности "Филология" (кроме специализаций по украинскому языку и литературе, крымскотатарского языка и литературы, фольклористики) не предусмотрели возможности получить грант первого уровня.

Чиновник также рассказал, что государство выделило на гранты 2024 года предварительно около 300 миллионов гривен.

Отметим, чтобы получить государственный грант первого уровня, поступающий должен был набрать на НМТ (ВНО) не менее 150 баллов по любым двум предметам, и не менее 170 баллов по любым двум предметам для гранта второго уровня.