МОН призывает вузы не требовать оплаты полной стоимости обучения от абитуриентов

Минобразования Украины проинформировало руководство вузов о порядке установления суммы первого взноса для поступающих-контрактников, претендующих на грант от государства. В частности, призывает университеты не требовать оплаты полной стоимости обучения за год или за семестр на момент зачисления.

Так, при заключении договоров об обучении со студентами, претендующих на получение гранта на обучение, вуз должен учитывать размер государственного гранта, предоставленного студенту/студентке. А также – корректировать график оплаты стоимости обучения по контракту.

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МОН призывает вузы не взимать полную оплату за обучение

Практика требования оплаты полной стоимости с последующим возвратом средств студенту/студентке после поступления на счет вуза государственного гранта не является приемлемой, отмечают в МОН.

В рамках пилотного проекта по внедрению государственных грантов МОН акцентирует на необходимости учета государственных грантов при планировании оплаты обучения. Такая практика предусмотрена в договорах между учебными заведениями, которые участвуют в пилотном проекте по внедрению государственных грантов и МОН.

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Отметим, что сейчас подписаны договоры между МОН и 152 государственными и частными учебными заведениями из разных регионов Украины. Количество участников проекта продолжает расти. Ознакомиться со списком можно по ссылке.