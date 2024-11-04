10% отказались от бюджета: сколько студентов получат грант на обучение в вузах

В этом году около 14–14,5 тысячи человек получат гранты на получение высшего образования. Деньги, которые они получат, не являются дополнительной нагрузкой на бюджет страны.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого в эфире телемарафона. Заметим, что грант могут получить студенты первого курса, которые поступили на контактную форму.

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Сколько человек отказались от обучения на бюджете

Чиновник пояснил: традиционно в области высшего образования действовали или госзаказ (бюджетные места), когда государство платит 100% за обучение студента, который при этом имеет возможность получать стипендию, или не платит ничего и студент – полностью контрактник.

Это очень часто создавало ситуацию, что лица подавать заявления туда, где могли рассчитывать на бюджетное место, а не в то заведение, где хотели,

– уточнил заместитель Лисового.

Поэтому грантовая система имела целью изменить эту ситуацию.

Винницкий также привел интересную статистику.

Примерно 10% получателей бюджетных мест отказались от них ради других заведений, где они получили грант. Это означает, что предоставили большую возможность выбрать желанный университет и программу,

– уточнил чиновник.

И добавил, что причины такого отказа разные.

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Как действует грантовая система в вузах