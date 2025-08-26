В этом году, как и в прошлом году, первокурсники-контрактники, которые получили высокие баллы на НМТ, могут получить грант на получение высшего образования. Соответствующие сертификаты поступят с 15 сентября по 25 октября.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Каждый поступающий, который имеет право на получение гранта, в течение этого периода получит сообщение о сформированном сертификате в Дии.

Когда поступит сертификат?

Студент должен в Дії подтвердить желание получить государственный грант. После в течение 10 дней предоставление гранта утвердит Министерство образования и науки Украины.

Если абитуриент зачислен на контракт для получения нескольких высших образований, в Дии будет сформировано несколько сертификатов. В таком случае надо выбрать и подтвердить только один сертификат на грант.

В МОН отмечают, что генерация сертификата в Дии будет возможна только в случае внесения соответствующей информации в ЕГЭБО. То есть если студент подписал договор об обучении с университетом.

Также претендовать на грант могут студенты, которых зачислили на контракт, но перед этим они учились на бюджете и не завершили обучение. Для получения гранта они должны возместить стоимость своего предыдущего обучения.

Для расчета суммы возмещения они должны обратиться в ЗВО, в который поступили на контракт.

Что известно о грантовой системе в 2025 году?

По предварительным оценкам МОН, в этом году до 30 тысяч абитуриентов может получить гранты.

Точное количество обнародуют 1 сентября.

В этом году государственные гранты можно получить следующие: