Коли першокурсникам нададуть сертифікати про отримання гранту
- Першокурсники-контрактники, які отримали високі бали на НМТ, можуть отримати грант на здобуття вищої освіти.
- Відповідні сертифікати надійдуть з 15 вересня до 25 жовтня.
- Студенти повинні підтвердити бажання отримати грант у Дії.
Цьогоріч, як і торік, першокурсники-контрактники, які отримали високі бали на НМТ, можуть отримати грант на здобуття вищої освіти. Відповідні сертифікати надійдуть з 15 вересня до 25 жовтня.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Кожен вступник, який має право на отримання гранту, протягом цього періоду отримає повідомлення про сформований сертифікат у Дії.
Коли надійде сертифікат?
Студент повинен у Дії підтвердити бажання отримати державний грант. Опісля протягом 10 днів надання гранту затвердить Міністерство освіти і науки України.
Якщо абітурієнт зарахований на контракт для здобуття кількох вищих освіт, у Дії буде сформовано декілька сертифікатів. У такому разі треба обрати і підтвердити лише один сертифікат на грант.
У МОН наголошують, що генерація сертифіката в Дії буде можлива лише у разі внесення відповідної інформації до ЄДЕБО. Тобто якщо студент підписав договір про навчання з університетом.
Також претендувати на грант можуть студенти, яких зарахували на контракт, але перед цим вони навчались на бюджеті і не завершили навчання. Для отримання гранту вони мають відшкодувати вартість свого попереднього навчання.
Для розрахунку суми відшкодування вони мають звернутись до ЗВО, до якого вступили на контракт.
Що відомо про грантову систему у 2025 році?
- За попередніми оцінками МОН, цьогоріч до 30 тисяч вступників може отримати гранти.
- Точну кількість оприлюднять 1 вересня.
- Цьогоріч державні гранти можна отримати такі:
- грант першого рівня на суму 17 тисяч гривень – для тих, хто склав два предмети НМТ від 150 балів (або від 140 балів, якщо вступає на спеціальність з особливою підтримкою). Грант першого рівня не буде доступний за деякими спеціальностями (наприклад, менеджмент, маркетинг, журналістика тощо);
- грант другого рівня на суму 25 тисяч гривень – для тих, хто склав два предмети НМТ від 170 балів). На деяких спеціальностях діє коефіцієнт, тому 25 тисяч гривень може перетворитися в 37,5 тисячі гривень для тих, хто обирає пріоритетні для економіки спеціальності.