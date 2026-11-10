Времени осталось немного: МОН определило крайние сроки подтверждения грантов для студентов

МОН Украины приступило к формированию новых академических грантов для первокурсников этого года. Также готовятся выплаты для абитуриентов 2024 и 2025 годов.

Записи для расчета формируются в ЕДЕБО. После проверки данных сертификаты будут переданы в приложение "Дия", а студенты должны лично подтвердить их Дия.Подписью, сообщает Министерство образования и науки Украины.

Кто получит средства

На данный момент гранты можно получить в 209 вузах. Они должны своевременно внести корректные данные в ЕДЕБО, чтобы МОН могло проверить их и сформировать гранты.

Рекомендуем учебным заведениям до поступления финансирования не допускать негативных последствий для студентов, соответствующих условиям получения гранта, из-за неуплаты той части контракта, которую должен покрыть грант,

– подчеркнули в МОН.

Для абитуриентов 2026 года поддержка охватывает бакалавриат, магистратуру медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений, а также магистратуру на основе степени бакалавра. Сумма грантов определяется индивидуально с учетом результатов вступительных экзаменов и предусмотренных коэффициентов. Точная сумма будет указана в сертификате.

Студенты второго и третьего курсов, поступившие в 2024 или 2025 году и получавшие государственный грант, подтверждают продление поддержки на соответствующий год на условиях программы, в которой они участвуют.

Когда и как подтвердить грант

Нынешним первокурсникам, а также магистрантам первого года обучения необходимо подтвердить грант с 9 по 29 ноября 2026 года.

Второй и третий годы обучения, продление грантов для абитуриентов 2024 и 2025 годов – с 13 ноября по 3 декабря 2026 года.

Отдельно подавать заявление на грант не нужно. Сертификат формируется автоматически на основании данных ЕДЕБО.

Студенты должны:

обновить приложение "Дия" и проверить, активирована ли функция "Дия.Подпись";

после получения уведомления открыть сертификат в приложении "Дия";

проверить личные данные, название учебного заведения и образовательной программы, сумму гранта и срок подтверждения;

подтвердить согласие на получение или продление гранта с помощью "Дия.Подписи" в установленный срок.

Если сертификат не появился или в нем есть ошибка, обратитесь в свое учебное заведение для проверки данных в ЕДЕБО. Сертификаты будут передаваться в "Дию" после внесения и проверки информации, поэтому они могут появляться в разное время,

– подчеркнули в МОН.

В случае возникновения технических проблем с подтверждением сертификата в "Дии" следует оперативно обратиться к техническому администратору приложения "Дия".

Когда поступят средства

После подтверждения сертификата МОН будет издавать приказы о предоставлении или продлении грантов. В них будет указана сумма и ее распределение на платежи. Средства будут перечисляться вузам в течение ноября – декабря 2026 года. Первый платеж по программе грантов должен поступить до конца 2026 года.