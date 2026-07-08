Эти поступающие в вузы точно потеряют право на грант

В Украине продолжается приемная кампания в вузы на 2026 год. Абитуриенты, поступающие на контрактную форму обучения, могут претендовать на гранты.

Однако не все, кто будет учиться по контракту, получат грант. Даже при высоких баллах по НМТ. Об этом говорится в Порядке приема в высшие учебные заведения.

Кто лишится права на образовательный грант

Абитуриенты, которые получат рекомендацию на бюджетное место, но откажутся от нее и решат поступать на контракт, не смогут претендовать на образовательный грант. В частности, если на бюджетное место абитуриент был рекомендован по наивысшему приоритету.

Поэтому абитуриентам рекомендуют ответственно расставлять приоритеты в заявлениях во время вступительной кампании. Именно от расставленных приоритетов зависит, на какую образовательную программу абитуриент может получить рекомендацию на бюджетное место.

Действовало ли такое правило ранее

Как и во время вступительной кампании в прошлом году, получить грантовое финансирование после добровольного отказа от бюджетного места будет невозможно. И это даже если абитуриент имеет высокие результаты НМТ.

Поэтому абитуриентам стоит еще до подачи заявлений определиться, какое учебное заведение и специальность являются для них приоритетными.

Что известно о грантах

В 2024 году был запущен пилотный проект по предоставлению грантов абитуриентам, поступающим на контрактную форму обучения в вузах.

В прошлом году можно было получить следующие государственные гранты (для первокурсников):