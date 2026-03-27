Более 40 тысяч студентов получили гранты: на каких специальностях их предоставляют чаще всего
В прошлом году поступающие на контакт в вузы могли претендовать на получение гранта на высшее образование. Для этого нужно было набрать на НМТ определенное количество баллов.
Базовая сумма грантов составляла 17 и 25 тысяч гривен. Она увеличивается в зависимости от специальности и места расположения ЗВО, рассказал в интервью "РБК-Украина" заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.
Кто сможет получить грант?
Трофименко отметил, что грант – это безвозвратная целевая поддержка для поступающего на контракт с высокими или выше средних баллами НМТ. Грант в основном покрывает часть стоимости обучения. Однако студентам могут компенсировать и всю сумму.
За два года эксперимента государственными грантами воспользовались более 40 тысяч студентов. Средний грант составлял чуть более 23 тысяч гривен,
– заявил чиновник.
Чаще всего гранты получали в прошлом году абитуриенты из Киева и Львовщины.
Среди специальностей больше всего грантов ушло на психологию, автомобильный транспорт, филологию, компьютерные технологии, архитектуру и градостроительство, популярные право и экономику,
– сообщил заместитель министра.
Обратите внимание! Стипендия для студентов вузов с сентября вырастет вдвое – до более 4 тысяч гривен в 2026 году, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Зависит ли размер гранта от выбранной специальности?
Чиновник также отметил, что сумма гранта зависит от выбранной специальности.
Государство сильнее поддерживает те направления, где стране наиболее нужны специалисты: образование, инженерия, естественные науки, аграрный сектор, реабилитация, основные медицинские специальности,
– сообщил заместитель Лисового.
И добавил, что здесь грант может быть выше из-за коэффициентов. Так же гранты дополнительно поддерживают и ЗВО из прифронтовых регионов.
Что известно о грантах на высшее образование?
В 2024 году ввели пилотный проект по предоставления грантов для поступающих на контрактную форму обучения в вузах. В прошлом году государственные гранты можно было получить такие (для первокурсников):
грант первого уровня на сумму 17 тысяч гривен – для тех, кто сдал два предмета НМТ от 150 баллов (или от 140 баллов, если поступает на специальность с особой поддержкой). Грант первого уровня не был доступен по некоторым специальностям (например, менеджмент, маркетинг, журналистика и т.д.);
грант второго уровня на сумму 25 тысяч гривен – для тех, кто сдал два предмета НМТ от 170 баллов). На некоторых специальностях действовал коэффициент, поэтому 25 тысяч гривен могло превратиться в 37,5 тысячи гривен для тех, кто выбирает приоритетные для экономики специальности.