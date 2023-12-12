Федоров рассказал, почему внедрение грантов на обучение будет полезным для вузов

В Украине с нового учебного года планируется внедрить систему грантов. Их получат студенты для оплаты обучения.

Внедрение грантовой системы софинансирования вузов заставит ЗВО конкурировать между собой. Соответственно – предоставлять качественные образовательные услуги, заявил вице-премьер Михаил Федоров во время форума.

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Почему внедрение грантов на обучение будет полезным для вузов

Федоров подчеркнул, что грантовая система финансирования вузов является одним из основных фокусов трансформации высшего образования.

Если ее претворят в жизнь, по словам вице-премьера, студенты будут выбирать университет и специальность сознательно. При этом своим выбором и соответственно грантами будут софинансировать избранный вуз. В то же время университеты будут так конкурировать между собой и будут вынуждены предоставлять более качественные образовательные услуги.

Федоров также рассказал, что правительство намерено ввести формулу распределения бюджетных средств. В соответствии с ней вуз будет получать средства не только за количество студентов, но и за конкретными KPI (ключевыми показателями эффективности). Это будут такие, как качество образования, научные достижения и т.д.

По мнению чиновника, именно образование станет первым глобальным направлением, которое будет влиять на развитие государства в долгосрочной перспективе.

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Что следует знать о грантах на высшее образование