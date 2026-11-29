Через несколько дней зима официально вступит в свои права, хотя снег уже слегка припорошил Украину. А вместе с ней наступает "грудень" – месяц морозов, коротких дней, предпраздничной суеты и первых настоящих зимних приключений.

Но задумывались ли вы, почему его назвали именно так? Оказывается, в этом названии скрывается целая история о древних дорогах, замерзшей земле и наблюдательности наших предков. Рассказываем со ссылкой на "Горох".

Почему "грудень" носит такое название?

Названия украинских месяцев часто скрывают интересные истории о быте наших предков, погоде и особенностях природы. "Грудень" в этом смысле особенный: его название напоминает о состоянии дорог, по которым когда-то приходилось передвигаться зимой, а древние народные названия рассказывают, каким видели этот месяц украинцы.

Согласно одной из самых распространенных версий, название месяца происходит от слова "грудка" или "груддя". После осенних дождей земля размокала, а с наступлением морозов замерзала и превращалась в твердые комки. Грунтовые дороги становились неровными, ухабистыми, а ездить по ним было непросто.

Именно с таким состоянием земли связывают название первого месяца зимы – "грудень". Таким образом, в его названии сохранилось напоминание о том, какими были зимы и дороги много веков назад.

Интересно, что слово "груденьь" имеет древнюю историю. Оно зафиксировано в письменных памятниках уже в начале XII века, в частности в Ипатьевской летописи.

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Что еще называли "грудень" наши предки?

В древности первый месяц зимы имел несколько названий. Они отражали характерную для этого времени погоду, холод и природные явления.

Вот некоторые из них:

"Студень / студинец" – название, связанное со словами "студ", "стужа", то есть холод и мороз. Оно напоминало о начале настоящей зимы.

"Хмурень" – так могли называть месяц из-за пасмурной погоды, облаков и недостатка солнечного света.

"Стужайло" – название, образованное от слова "стужа", то есть сильный холод.

"Мостовик" – одно из народных названий, связанное с зимним замерзанием земли и воды.

"Трусим" – название, которое связывают с первым снегом и снежной пудрой.

"Мочавець" / "мочарець" – региональное название, связанное с сырой, влажной погодой.

Использовались и другие народные названия: вітрози́м, зи́мник, лютові́й, лю́тень, а также: казидоро́га, про́синець / про́симець, андріїв, андріїць.

Почему месяц называется так: смотрите видео

Некоторые из этих названий были распространены в отдельных местностях и не стали общелитературными. Эти названия сохранились в древних календарных источниках. О них, в частности, пишет Василий Скуратовский в книге "Месяцелик. Украинский народный календарь".

Есть еще одна интересная календарная деталь. У древних славян названия месяцев не всегда соответствовали современному расположению в календаре. Когда новый год начинался весной, поэтому название "декабрь" обозначало предпоследний месяц года.

Интересно! Каждое украинское название месяца имеет свою историю: одни связаны с природными явлениями, другие – с сезонными работами и древними обычаями. Почему украинцы говорят "январь", "апрель" и "ноябрь" и как быстро запомнить все 12 названий, рассказываем в материале о происхождение названий украинских месяцев.

Так что теперь, когда услышите слово "грудень", вспомните о старинных дорогах, покрытых замерзшими комками земли. А если захочется немного разнообразить календарную лексику, можно смело вспомнить и о "студень" или "хмурень". Зима от этого короче не станет, зато украинский язык обогатится еще несколькими интересными словами.