Кто такие "гудаки" и чем они занимаются: знает крайне мало украинцев

Украинский язык сохранил много древних слов, связанных с народной музыкой и бытом. Но некоторые можно считать архаизмами и не везде они известны.

Кто такие "гудаки" и чем они занимаются, рассказываем со ссылкой на ресурс "Укрлит.ORG".

Кто такие "гудаки" и что они делают?

Не во всех регионах нашей страны слышали и знают это слово, но за ним интересная история, которую стоит знать. А рассказываем мы о почти забытом слове – гудаки. Оно звучит несколько архаично, но имеет глубокие культурные корни. Сегодня это слово можно услышать в этнографических рассказах, фольклоре или в названиях музыкальных групп. Кто же такие гудаки и откуда происходит это название?

Гудаками называли народных музыкантов, которые играли на струнных инструментах – прежде всего на гудке, скрипке или подобных инструментах. Чаще всего это были странствующие или сельские музыканты, исполнявшие музыку на свадьбах, ярмарках, вечерницах и других народных праздниках.

В Карпатском регионе слово "гудак" могло означать скрипача или музыканта в целом. Иногда так называли участников традиционных тройственных музыкантов.

Слово "гудак" связано с глаголом "гудеть". В древности этот глагол означал не только "создавать шум", но и "играть на музыкальном инструменте". Именно поэтому слова "гудок", "гудец", "гудак" имеют общий корень.

По этимологическим словарям, праславянская основа gǫd- была связана со звуком, колокольным звоном или игрой на струнных инструментах. Родственные слова существуют и в других славянских языках.

Например:

в польском языке – gędzić ("играть");

("играть"); в болгарском – гудя ("играть на струнном инструменте");

("играть на струнном инструменте"); в старославянском – гѫсти.

То есть, слово "гудак" имеет очень древнее происхождение и непосредственно связано с музыкой.

В народных песнях и фольклорных записях нередко упоминаются музыканты, скрипачи и гудаки как участники народных праздников. Например, в этнографических описаниях Карпат можно встретить высказывания вроде: "Гудаки заиграли к танцу".

Слово зафиксировано в сборнике "Коломыйки" (Том 1, составитель Владимир Гнатюк, Львов, Научное общество имени Шевченко, 1905):

"Як гудаки красно грают, а я не танцую,

Через чужі молодиці дома не ночую."

В художественной литературе образ народной музыки часто символизирует веселье, народный дух и связь с традицией.

Интересно! Коломыйки – чрезвычайно богатый пласт украинского фольклора, особенно распространен в Галичине и на Буковине. Подобные строки часто использовались как "запевы" к танцевальным песням, но могли иметь и юмористический подтекст. И в них можно найти немало необычных и забытых слов.

Что символизируют гудаки в украинской культуре?

Гудаки были важной частью народной жизни. Без них трудно было представить свадьбу, храмовый праздник или ярмарку. Они не только развлекали людей, но и передавали музыкальные традиции от поколения к поколению.

Особенно известными были карпатские или закарпатские гудаки. В гуцульской и бойковской традициях музыки часто выполняли не только танцевальные мелодии, но и обрядовую музыку.

Сегодня слово "гудаки" иногда употребляют в переносном смысле – как название народных музыкальных групп, которые играют старинную традиционную музыку без обработки. А еще – это название магазинов музыкальных инструментов, что логично.

Слово "гудаки" является примером того, как язык сохраняет культурную память народа. Оно напоминает о древних народных музыкантах, без которых когда-то не обходился ни один праздник.

Какие еще интересные слова связаны с музыкой?

Забытые и уже необычные, не повседневные слова можно найти в песнях – народных и даже эстрадных. Они будто законсервировали народную память и много региональных слов и диалектизмов. Случается, что знаешь песню, знаешь ее слова, но значение некоторых слов – загадка.

Забытые и уже необычные, не повседневные слова можно найти в песнях – народных и даже эстрадных. Они будто законсервировали народную память и много региональных слов и диалектизмов. Случается, что знаешь песню, знаешь ее слова, но значение некоторых слов – загадка.