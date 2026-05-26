Хто такі "гудаки" та чим вони займаються, розповідаємо з посиланням на ресурс "Укрліт.ORG".

Хто такі "гудаки" і що вони роблять?

Не в усіх регіонах нашої країни чули і знають це слово, але за ним цікава історія, яку варто знати. А розповідаємо ми про майже забуте слово – гудаки. Воно звучить дещо архаїчно, але має глибоке культурне коріння. Сьогодні це слово можна почути в етнографічних розповідях, фольклорі або в назвах музичних гуртів. Хто ж такі гудаки і звідки походить ця назва?

Гудаками називали народних музикантів, які грали на струнних інструментах – передусім на гудку, скрипці або подібних інструментах. Найчастіше це були мандрівні або сільські музики, що виконували музику на весіллях, ярмарках, вечорницях та інших народних святах.

У Карпатському регіоні слово "гудак" могло означати скрипаля або музиканта загалом. Іноді так називали учасників традиційних троїстих музик.

Слово "гудак" пов’язане з дієсловом "гудіти". У давнину це дієслово означало не лише "створювати шум", а й "грати на музичному інструменті". Саме тому слова "гудок", "гудець", "гудак" мають спільний корінь.

За етимологічними словниками, праслов’янська основа gǫd- була пов’язана зі звуком, дзвоном або грою на струнних інструментах. Споріднені слова існують і в інших слов’янських мовах.

Наприклад:

у польській мові – gędzić ("грати");

("грати"); у болгарській – гудя ("грати на струнному інструменті");

("грати на струнному інструменті"); у старослов’янській – гѫсти.

Тобто, слово "гудак" має дуже давнє походження і безпосередньо пов’язане з музикою.

У народних піснях і фольклорних записах нерідко згадуються музики, скрипалі та гудаки як учасники народних свят. Наприклад, в етнографічних описах Карпат можна зустріти вислови на кшталт: "Гудаки заграли до танцю".

Слово зафіксоване у збірнику "Коломийки" (Том 1, упорядник Володимир Гнатюк, Львів, Наукове товариство імені Шевченка, 1905):

"Як гудаки красно грают, а я не танцую,

Через чужі молодиці дома не ночую."

У художній літературі образ народного музики часто символізує веселощі, народний дух і зв’язок із традицією.

Цікаво! Коломийки – надзвичайно багатий пласт українського фольклору, особливо поширений у Галичині та на Буковині. Подібні рядки часто використовувалися як "заспіви" до танцювальних пісень, але могли мати й гумористичний підтекст. І у них можна знайти чимало незвичних і забутих слів.

Що символізують гудаки в українській культурі?

Гудаки були важливою частиною народного життя. Без них важко було уявити весілля, храмове свято чи ярмарок. Вони не лише розважали людей, а й передавали музичні традиції від покоління до покоління.

Особливо відомими були карпатські чи закарпатські гудаки. У гуцульській та бойківській традиціях музики часто виконували не тільки танцювальні мелодії, а й обрядову музику.

Сьогодні слово "гудаки" інколи вживають у переносному значенні – як назву народних музичних гуртів, які грають старовинну традиційну музику без обробки. А ще – це назва крамниць музичних інструментів, що логічно.

Слово "гудаки" є прикладом того, як мова зберігає культурну пам’ять народу. Воно нагадує про давніх народних музикантів, без яких колись не обходилося жодне свято.

Які ще цікаві слова пов'язані з музикою?

Забуті і уже незвичні, не повсякденні слова можна знайти у піснях – народних та навіть естрадних. Вони ніби законсервували народну пам'ять та багато регіональних слів та діалектизмів. Трапляється, що знаєш пісню, знаєш її слова, але значення деяких слів – загадка.

Такі цікаві слова ми писали раніше, а ви пригадайте чи знаєте значення цих слів з відомих пісень: "плай" та "чічка" з "Гуцулянки" чи слово "розмай", з пісні "Гай, зелений гай".