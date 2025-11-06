Чтобы лучше изучать Россию: ГУР будет сотрудничать с топовым вузом
- Главное управление разведки Минобороны Украины подписало меморандум о сотрудничестве с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия" для изучения России.
- Сотрудничество будет включать совместные исследования, образовательные мероприятия и обмен знаниями для подготовки специалистов, которые будут понимать российское общество и его влияние.
Главное управление разведки Минобороны Украины теперь будет сотрудничать с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия". Они заключили меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Об этом сообщили в ГУР МО, информирует 24 Канал. Главная цель сотрудничества – совместить практический опыт военной разведки и академическую экспертизу вуза.
Как ГУР будет сотрудничать с Могилянкой?
Также сотрудничество имеет целью "лучше изучать общего врага – Россию". Так, благодаря совместным исследованиям в рамках программы по российским студиям планируют системное изучение российского общества, государственных институтов, пропагандистских подходов и способов мышления.
Чтобы победить врага, нужно знать, как он мыслит и действует. Мы готовы делиться нашим уникальным опытом с могилянцами. Наука и разведка будут работать вместе, чтобы усиливать оборонный потенциал государства,
– заявил глава ГУР Кирилл Буданов.
Сотрудничество предусматривает совместные исследования, образовательные мероприятия и обмен знаниями. Такой формат позволит подготовить новое поколение специалистов, которые будут глубоко понимать врага и смогут эффективно противодействовать его влиянию во всех сферах.
Мы создали сертификатную программу "Российские студии" для того, чтобы исследовать Россию как угрозу. Враг, которого не знаешь – самый опасный. Именно поэтому его изучение является частью нашего вклада в общую победу. Сотрудничество с ГУР позволит сделать эти исследования системными и максимально эффективными,
– акцентировал президент НаУКМА Сергей Квит.
