Чтобы лучше изучать Россию: ГУР будет сотрудничать с топовым вузом

Главное управление разведки Минобороны Украины теперь будет сотрудничать с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия". Они заключили меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Об этом сообщили в ГУР МО, информирует 24 Канал. Главная цель сотрудничества – совместить практический опыт военной разведки и академическую экспертизу вуза.

Как ГУР будет сотрудничать с Могилянкой?

Также сотрудничество имеет целью "лучше изучать общего врага – Россию". Так, благодаря совместным исследованиям в рамках программы по российским студиям планируют системное изучение российского общества, государственных институтов, пропагандистских подходов и способов мышления.

Чтобы победить врага, нужно знать, как он мыслит и действует. Мы готовы делиться нашим уникальным опытом с могилянцами. Наука и разведка будут работать вместе, чтобы усиливать оборонный потенциал государства,

– заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

Сотрудничество предусматривает совместные исследования, образовательные мероприятия и обмен знаниями. Такой формат позволит подготовить новое поколение специалистов, которые будут глубоко понимать врага и смогут эффективно противодействовать его влиянию во всех сферах.

Мы создали сертификатную программу "Российские студии" для того, чтобы исследовать Россию как угрозу. Враг, которого не знаешь – самый опасный. Именно поэтому его изучение является частью нашего вклада в общую победу. Сотрудничество с ГУР позволит сделать эти исследования системными и максимально эффективными,

– акцентировал президент НаУКМА Сергей Квит.

Какова стоимость обучения в Киево-Могилянской академии?

Цены на обучение на бакалавриате на самых дорогих специальностях в этом году в вузе достигали 100 тысяч гривен. К таким относятся:

"Инженерия программного обеспечения";

"Компьютерные науки".

90 тысяч гривен в год придется заплатить за год обучения на специальности "Право".

А вот год обучения на самых дешевых специальностях будет стоить от 45 до 48 тысяч гривен.

