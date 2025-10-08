Об этом сообщили на Facebook-странице культурно-художественного центра образовательного учреждения. Об этом информирует 24 Канал.

Что известно о стипендии памяти?

Сбор взносов для стипендии начнет открытие выставки работ "Алиенизация сознания" Остапа Бринского. Она продлится с 14 по 31 октября в культурно-художественном центре Киево-Могилянской академии.

Мы экспонируем полную коллекцию работ, а также творческих текстов и других артефактов художника и защитника. Самая главная часть творческого наследия Остапа – картины, выполнены в формате пиксель-арта, объединены "космической" тематикой. Для меня важно привезти эти работы в Киев, в стены alma-mater, где формировались его взгляды, где бурлила его жизнь, где он нашел друзей и меня,

– написала жена Остапа Брынского Младена Качурец в Facebook.

Во время открытия выставки 14 октября также будут продавать мерч с работами Остапа Брынского. Средства направят на наполнение стипендии памяти воина и художника. Благотворительный взнос можно сделать на счет "Киево-Могилянского фонда".

Что известно об Остапе Брынском?

Остап Брынский – участник Революции достоинства, выпускник Киево-Могилянской академии, аналитик, художник и военнослужащий. Родился 30 июля 1987 года в Ивано-Франковске в семье художника Богдана Брынского и владелицы галереи-рамарни Оксаны Брынской.

По образованию – философ. Работал аналитиком в благотворительном фонде "Пациенты Украины" и в центре "Антикоррупционная платформа". Также был региональным координатором по медицинским закупкам и руководителем "Агентства восстановления и развития".

Как художник Остап Брынский работал в стиле пиксель-арта под псевдонимом Bob SP, играл на гитаре и пел.

В ряды Госпогранслужбы присоединился во время большой войны. Защищал Донецкую область. Погиб 19 августа 2023 года вблизи Бахмута. У него остались родители, жена, дочь.

Президент Зеленский посмертно наградил воина орденом "За мужество" III степени.